PAGELLE E TABELLINO ROMA-DINAMO KIEV 1-0: Baldanzi elettrico, erroraccio Shomurodov

Pagelle e tabellino di Roma-Dinamo Kiev, match valido per la terza giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2024/25

ROMA

Svilar 6

Celik 5,5

Ndicka 6,5

Hermoso 6

Zalewski 5,5

Le Fée 5,5. Dal 52′ Cristante 6

Koné 6

Angeliño 6

Pisilli 6,5. Dal 66′ Pellegrini 6

TOP Baldanzi 6,5: senza il minimo dubbio è lui il migliore in campo. Non segna, ma il rigore lo procura lui con un guizzo. E con altri due almeno va vicino al raddoppio. È sempre il più vivo, crea, è elettrico, va pure a chiudere a chiudere in area. Dal 66′ Dybala 6

Dovbyk 6,5. Dal 52′ FLOP Shomurodov 5,5: in realtà gioca pure una buona gara al suo ingresso in campo. Si propone, è nel vivo del gioco, va dentro ed esce a dialogare con i compagni. Però, da attaccante soprattutto, divorarsi un gol così è un delitto che la Roma non può assolutamente permettersi.

Allenatore: Ivan Juric 6

DINAMO KIEV

Neshcheret 6

Bilovar 5,5

Popov 6

FLOP Mykhavsko 5

TOP Tymchyk 6

Mykhailenko 5,5. Dall’80’ Buyalskyi sv

Andriyevskiy 5. Dal 63′ Kobaiev 5,5

Rubchynskyi 5. Dal 63′ Brazhko 5,5

Vivcharenko 5,5

Voloshyn 5,5. Dal 63′ Shaparenko 5,5

Guerrero 6. Dal 68′ Vanat 5,5

Allenatore: Shovkovskyi 5,5

Arbitro: Gözübüyük 5,5

Il tabellino di Roma-Dinamo Kiev 1-0

Marcatori: 23′ rig. Dovbyk (R)

Ammoniti: Mykhavsko (D), Angeliño (R), Rubchynskyi (D), Kabaiev (D)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Le Fée (52′ Cristante), Koné, Angeliño; Pisilli (66′ Pellegrini), Baldanzi (66′ Dybala); Dovbyk (52′ Shomurodov).

A disposizione: Ryan, Marin, Sangaré, Hummels, Paredes, Cristante, Dybala, Pellegrini, Shomurodov.

Allenatore: Ivan Juric.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Bilovar, Popov, Mykhavsko; Tymchyk, Mykhailenko (80′ Buyalskyi), Andriyevskiy (63′ Kobaiev), Rubchynskyi (63′ Brazhko), Vivcharenko; Voloshyn (63′ Shaparenko), Guerrero (68′ Vanat).

A disposizione: Bushchan, Morgun, Diachuk, Brazhko, Shaparenko, Vanat, Karavaiev, Kobaiev, Malysh, Buyalskyi, Dubinchak.

Allenatore: Shovkovskyi.

Arbitro: Gözübüyük. Assistenti: Zeinstra, Balder. Quarto ufficiale: Van der Eijk. VAR: Higler. Assistente VAR: Blank.