Inzaghi vince ma non sorride: scatta un nuovo allarme in vista della Juve

L’Inter vince soffrendo sul campo dello Young Boys, ma Inzaghi deve fare i conti con l’infermeria: nuovo problema fisico oltre all’infortunio rimediato da Carlos Augusto

Lampo di Marcus Thuram e l’Inter nel recupero riesce a scardinare il fortino dello Young Boys, portando a casa tre punti fondamentali nel cammino in Champions League.

I subentrati fanno la differenza, visto che l’azione che ha portato alla rete del francese è stata confezionata da Lautaro Martinez e Dimarco. Il canterano nerazzurro ha piazzato l’assist decisivo e aveva preso il posto a sinistra di Carlos Augusto, che ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla coscia. Continua l’allarme infortuni in casa Inter, con Simone Inzaghi che rischia di perdere per diverse settimane l’ex laterale del Monza che quasi certamente non sarà disponibile domenica nel big match contro la Juventus. “Ha accusato questo problema e ci toglierà per un po’ di tempo un giocatore importante“, ha spiegato l’allenatore campione d’Italia in conferenza stampa sulle condizioni del mancino brasiliano.

Infortuni Inter: lungo stop per Carlos Augusto, acciaccato anche Frattesi dopo la Champions

Carlos Augusto dalle prime indiscrezioni ha rimediato un risentimento ai flessori della coscia sinistra e nelle prossime ore svolgerà tutti gli esami del caso per certificare i tempi di recupero.

Il numero 30 nerazzurro si aggiunge alla lista degli indisponibili in vista del Derby d’Italia, che già conta dei titolarissimi Acerbi e Calhanoglu. Sono ridotte al lumicino infatti le speranze di recuperare il regista turco, alle prese con una elongazione muscolare riscontrata dopo l’ultima trasferta di campionato a Roma. In dubbio in mediana c’è anche Asllani e per lui si vedrà nei prossimi allenamenti se riuscirà a recuperare per domenica. Se l’albanese dovesse alzare bandiera bianca Inzaghi penserebbe alla riconferma di Barella davanti la difesa, con Zielinski prima alternativa al nazionale italiano. Occhio inoltre alle condizioni di Davide Frattesi, uscito un po’ acciaccato dal sintetico di Berna e che ha lasciato il campo zoppiccante. Per il momento comunque l’ex Sassuolo non preoccuperebbe e la sua situazione verra rivalutata al ritorno ad Appiano Gentile nei giorni che precederanno la gara con la Juve.