Flop in Premier, torna subito in Serie A: riecco la Juve

Il forte attaccante non sta trovando la giusta dimensione nel campionato inglese, nonostante il pesante investimento della scorsa estate

Lasciare la Serie A per inseguire quello che ormai da anni viene visto come il campionato più ricco, ambito e affascinante al mondo, non sempre si traduce in un’ottima decisione. Come ha sottolineato anche il tecnico del Liverpool Arne Slot alla vigilia della sfida poi vinta con il Lipsia, il salto da una divisione all’altra può essere particolarmente pesante soprattutto in termini di intensità.

In quel caso, il talentuoso allenatore olandese faceva riferimento ovviamente a Federico Chiesa. L’esterno che la scorsa estate è passato al Liverpool a titolo definitivo ha avuto non poche difficoltà una volta sbarcato in Inghilterra. Il livello decisamente più alto di intensità lo ha messo a dura prova ed aver praticamente saltato buona parte della preparazione estiva con la Juventus non lo ha certo agevolato nell’inserimento. L’esterno italiano, però, non è l’unico calciatore uscito dalla Serie A nei mesi scorsi ad avere incontrato delle concrete difficoltà nel calcio inglese.

Come Chiesa, anche Joshua Zirkzee non ha certo brillato nella sua fin qui breve avventura al Manchester United. Nonostante l’attaccante olandese avesse iniziato la sua esperienza in ‘Red Devils’ con un gol all’esordio in campionato messo a segno dopo pochi minuti contro il Fulham, le ultime apparizioni non sono state dello stesso livello. L’ex Bologna è a secco di reti proprio da quel 16 agosto e solamente in cinque occasioni sommando le presenze in tutte le competizioni è stato schierato in campo dal primo minuto da Erik ten Hag. Va anche aggiunto che il momento dello United non lo sta di certo aiutando, così come i continui rumors sul possibile esonero dell’allenatore olandese da un momento all’altro.

Calciomercato Juventus, deciso il ritorno di Zirkzee in Italia

Sia Zirkzee che Chiesa, qualora non dovessero migliorare la loro traiettoria in Inghilterra, presto o tardi potrebbero fare un passo indietro e decidere di far ritorno nel campionato che ha esaltato le loro qualità.

A questo proposito abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale sarebbe tra i due il miglior affare per il mercato di gennaio, ma soprattutto per quale formazione tra quelle accostate la scorsa estate. Al sondaggio lanciato su ‘X’, è stata scelta l’accoppiata Zirkzee-Juve con il 40,7% dei voti. L’ipotesi di un ritorno di fiamma tra il centravanti e Thiago Motta, dopo l’esperienza fortunata al Bologna, è stata preferita ad un passaggio dell’olandese al Milan. Meno apprezzato, sia per i tifosi rossoneri che per quelli della Roma, un ritorno di Chiesa.