DIRETTA Europa League, Twente-Lazio: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Grolsch Veste’ tra il Twente di Oosting e la Lazio di Baroni in tempo reale

La Lazio fa visita al Twente ad Enschede in una gara valida per la terza giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida tra due formazioni che puntano ad entrare nelle prime otto per evitare i playoff che sarà diretta dall’arbitro montenegrino Dabanovic.

Reduci dalla sconfitta in Serie A contro la Juventus che ha interrotto una bella striscia positiva, i biancocelesti di Marco Baroni – privi dello squalificato Noslin – vogliono tornare subito a vincere. Lo scopo è quello di centrare il terzo successo in altrettante uscite internazionali dopo quelle contro la Dinamo Kiev ed il Nizza per confermarsi in testa alla classifica. I Reds di Joseph Oosting, che invece vengono dal pareggio in Eredivisie contro il Waalwijk che li relega al sesto posto del campionato olandese, vanno a caccia della prima vittoria dopo i due pareggi nelle prime due giornate contro due corazzate come Fenerbahce e Manchester United. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. L’unico precedente tra le due squadre è una amichevole dell’estate del 2021, vinta 1-0 dai capitolini grazie a un gol di Immobile. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Grolsch Veste’ tra Twente e Lazio live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Twente-Lazio

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Van, Steijn, Van Bergen; Lammers. All. Oosting

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Galatasaray* punti 7, Bodo Glimt* 7, Lazio 6, Lione 6, Tottenham 6, Steaua Bucarest 6, Anderlecht 6, Ajax 4, Eintracht Francoforte 4, Slavia Praga 4, Midtjylland 4, Hoffenheim 4, Athletic Bilbao 4, Fenerbahce 4, Olympiacos 3, Elfsborg* 3, Rangers 3, Az Alkmaar 3, Malmoe 3, Braga* 3, Manchester United 2, Viktoria Plzen 2, Twente 2, Porto 1, Real Sociedad 1, Royal Union SG 1, Roma 1, Ludogorets 1, Riga 1, Nizza 1, Ferencvaros 0, Paok Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0, Qarabag 0, Dinamo Kiev 0, Besiktas 0.

*una partita in più