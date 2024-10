Caos Bologna-Milan, la posizione della Lega: primo annuncio ufficiale

Le ultime sul rinvio del match valvole per la nona giornata di Serie A, tra il Bologna di Italiano e il Milan di Fonseca

Per problemi di viabilitĂ il Comune di Bologna ha disposto il rinvio della partita tra la squadra di Vincenzo Italiano e il Milan, in programma sabato alle ore 18.00, allo stadio Dall’Ara.

E’ arrivata, così, nel tardo pomeriggio l’ordinanza del Comune per rimandare il match a causa dei danni causati dall’alluvione. Il problema, oltre al rischio legato al meteo, è chiaramente per i danni provocati dalle piogge cadute la scorsa settimana che hanno causato anche una vittima. Sono soprattutto le strade intorno allo stadio, in particolare via Andrea Costa, ad aver fatto scattare l’allarme. Visto che su quelle vie potrebbero confluire circa 30mila persone.

Bologna-Milan: conferenza annulla, ma la partita si può ancora giocare

Ma una scelta definitiva, nonostante l’ordinanza del Comune, non sembra ancora esserci. Milan e Bologna, infatti, stanno ‘trattando’ alla ricerca di una soluzione, provando così a giocare sabato.

E’ evidente che le strade percorribili non possono che essere due: o il cambio campo o il Dall’Ara a porte chiuse, soluzione quest’ultima che non piace ai Felsinei. Nel frattempo, il Milan ha comunicato ai giornalisti che la conferenza stampa di Paulo Fonseca, in programma domani a Milanello alle ore 14.30, è stata annullata. E’ evidente che anche la Lega di Serie A sta spingendo affinchĂ© si giochi il match. Deve essere, dunque, trovata una soluzione.

L’idea disputare la sfida senza i tifosi, però, va contro l’iniziativa portata avanti dal Bologna nel pomeriggio: “Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla CittĂ Metropolitana, devolvendo la metĂ dell’incasso che sarĂ realizzato per la partita Bologna-Milan”, si poteva leggere oggi sul profilo X ufficiale del club. A sua volta era arrivata la risposta del Diavolo che con Fondazione Milan si si unito all’appello del Bologna: così – si legge nella nota – tutte le maglie indossate dai calciatori dei rossoneri durante il match di sabato 26 ottobre, verranno messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarĂ interamente destinato alla raccolta fondi indetta dalla CittĂ Metropolitana di Bologna a favore di tutte le famiglie colpite dall’alluvione”.

Si aspettano, dunque, novitĂ per capire se e quando Bologna-Milan si giocherĂ . Se il rinvio dovesse essere confermato, si rischia di scendere in campo in primavera.