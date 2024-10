Bologna-Milan rinviata, protestano i rossoneri: “Campionato falsato”

Il rinvio di Bologna-Milan disposto dal sindaco Lepore accende il dibattito e tra i rossoneri c’è chi parla di campionato falsato

Partita rinviata. Il sindaco Lepore ha firmato l’ordinanza con la quale dispone il rinvio di Bologna-Milan, gara originariamente in programma sabato pomeriggio alle 18 e ora rimandata a data da destinarsi. Anche se il club rossonero e la Lega Serie A spingono per trovare una soluzione, magari giocando a porte chiuse.

Una decisione dovuta ai danni causati dall’alluvione che ha colpito in maniera pesante anche la zona dello stadio Dall’Ara e alle preoccupazioni per la grande affluenza, circa 30mila tifosi, previsti per il match. Si è così arrivati alla scelta di non far disputare la partita e questo ha generato subito grandi polemiche. Il primo problema è rappresentato dalla data in cui poter recuperare Bologna-Milan con un calendario super affollato: il rischio, quasi certezza, è che si vada a finire addirittura al 2025, con la classifica che fino ad allora tornerà ad avere i mai apprezzati asterischi.

Altro problema è dovuto alle squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders: entrambi avrebbero saltato il match del Dall’Ara, ma ora Fonseca si troverà costretto a non schierarli nel big match di martedì prossimo contro il Napoli. Una situazione che ha generato feroci polemiche con i tifosi rossoneri che hanno parlato apertamente di campionato falsato.

Rinvio Bologna-Milan e Conte avvantaggiato: “Campionato falsato”

“Campionato falsato, date lo scudetto al Napoli” scrive un utente su X ed il suo pensiero è condiviso da molti tifosi del Milan. In tanti parlano proprio di Serie A falsata e c’è chi si domanda come mai non si sia deciso di disputare il match a porte chiuse.

“Follia totale” scrive un altro tifoso e mette in evidenza come all’estero certe cose non succedono più. Il clima insomma è di quelli pesanti: dopo il weekend delle polemiche per gli errori arbitrali, ecco servito un altro caso con il polverone per il rinvio di Bologna-Milan e il presunto favore al Napoli di Antonio Conte.

Ecco alcuni tweet:

Campionato falsato date lo scudetto al Napoli dai — Mich (@mich99_____) October 24, 2024

Che vergogna.Campiobati falsato già ad ottobre — LUCA SILVESTRE (@luca211183) October 24, 2024

Che imbarazzo quando all’estero leggeranno che una partita in Italia viene rinviata per maltempo e se il problema è davvero la viabilità non viene predisposto che la gara si disputi a porte chiuse

Un campionato falsato per un paese ridicolo — Stefano (@Stetobald) October 24, 2024

Ennesimo campionato falsato con classifiche ad asterischi — VIETATO SOGNARE (@mgpg07) October 24, 2024

Follia totale rinviare partite in questo modo con un calendario che ormai non ammette praticamente più rinvii. Qui ne va proprio della regolarità della competizione, è tutto falsato — VIETATO SOGNARE (@mgpg07) October 24, 2024