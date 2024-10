Bologna-Milan, la Lega non ci sta: sconfitta a tavolino e penalizzazione

Potrebbe avere un risvolto clamoroso il rinvio di Bologna-Milan disposto dal sindaco Lepore: spunta la sconfitta a tavolino e la penalizzazione

Il caso è scoppiato, ora si cerca la soluzione. Il sindaco di Bologna Lepore ha disposto che la sfida tra i rossoblù e il Milan, in programma sabato alle ore 18 al ‘Dall’Ara’, non si disputi. Nell’ordine si parla di rinvio del match, ma in realtà la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato la decisione.

Questo perché il recupero di Bologna-Milan sarebbe di difficile collocazione, considerazione il calendario affollato delle due società. Se ne potrebbe parlare a dicembre, il 18, ma soltanto se la sfida dei rossoneri in casa del Verona venisse posticipata dal 20 al 22 dicembre. Altrimenti se ne riparlerebbe non prima del 2025, con la prima data utile che sarebbe il 5 febbraio, considerando però che la squadra di Fonseca dovrà poi recuperare anche la partita con il Como rinviata per la Supercoppa.

Un intreccio complicato che sta spingendo la Lega Serie A a trovare una soluzione per disputare il match in ogni caso sabato pomeriggio, magari a porte chiuse al Dall’Ara, con l’alternativa di spostare il match in campo neutro (Verona è una delle possibilità). Una doppia ipotesi che ai rossoblù non piace e che potrebbe portare ad uno scontro.

Bologna-Milan, così può arrivare 0-3 a tavolino e penalizzazione

Con posizioni distanti si dovrà arrivare ad un accordo per poter disputare il match, anche perché l’alternativa non è certo gradita al Bologna.

Se la Lega Serie A dovesse confermare la decisione di far disputare il match (a porte chiuse o in campo neutro), i rossoblù non avrebbero la possibilità di opporsi, scegliendo di non scendere in campo. In questo caso, infatti, scatterebbe lo 0-3 a tavolino a favore del Milan e un punto di penalizzazione in classifica. Sconfitta a tavolino anche nel caso in cui il Dall’Ara non fosse disponibile, anche se al momento lo stadio risulta agibile. Ipotesi ovviamente molto remote, anche se la situazione resta complicata, con le parti che dovranno provare a raggiungere un accordo che riesca a soddisfare tutti.

Domani per forza di cose se ne saprà di più, con il Prefetto che sentirà il sindaco Lepore per vedere se sarà possibile modificare la sua decisione e far disputare Bologna-Milan, disinnescando così un caso che potrebbe avere effetti pesanti sulla Serie A.