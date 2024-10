Balotelli torna in Serie A, arriva la svolta

L’attaccante è pronto a far il suo rientro in Serie A. Ora ci siamo per davvero: il punto della situazione a poche ore dall’inizio della nona giornata

Il successo manca dal 24 agosto, contro il Monza, poi sconfitte e pareggi. I punti conquistati, così, sono solamente sei.

Sono davvero tempi duri per il Genoa, che si trova al terzultimo posto in classifica. Alberto Gilardino è stato spesso messo in discussione nell’ultimo periodo, ma la volontà del Grifone è quella di continuare con lui. Il tecnico italiano, d’altronde, è reduce da una grande stagione, quella passata, e la fiducia è ancora tanta.

Il Genoa è certamente più debole rispetto a quello ammirato lo scorso campionato. Sono stati diversi, d’altronde, i giocatori che hanno fatto le valigie in estate, senza essere sostituiti adeguatamente. L’elemento che più manca è sicuramente Albert Gudmundsson, volato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni.

Ad agosto, il Genoa ha così deciso di puntare su Andrea Pinamonti per rafforzare l’attacco, ma la seconda punta, che avrebbe dovuto giocare con l’ex Sassuolo e Inter sta venendo a mancare. La situazione infortunati al Grifone è infatti davvero complicata. Malinovskyi dopo l’intervento alla caviglia dovrà sarà out per 5-6 mesi. Messias continua a star fuori e a rinviare il proprio rientro in campo. Anche Vitinha è in infermeria, per una lesione ai flessori, e non manca qualche guaio muscolare per Ekuban.

Genoa, Balotelli in pole: domani la giornata decisiva

Difficile per Alberto Gilardino riuscire a schierare un attacco competitivo. Ecco perché il Genoa sta pensando seriamente di affidarsi ad un nuovo attaccante, pescando chiaramente dal mercato degli svincolati. Così l’ipotesi di cui si parla da giorni può diventare davvero concreta

La partita contro Lazio potrebbe essere dunque l’ultima in emergenza. Le valutazioni sui vari calciatori tesserabili- come riporta Sky Sport – sono andate avanti per tutta la giornata e il nome più avanti di tutti sarebbe Mario Balotelli. L’italiano è il profilo che più convince Alberto Gilardino. Il tecnico del Genoa conosce molto bene Super Mario e il fatto che abbia già giocato in Serie A potrebbe aiutarlo ad inserirsi il prima possibile. Il Grifone ha bisogno di un attaccante subito e proprio per questo la fumata bianca potrebbe arrivare anche domani