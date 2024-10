Rinnovo e clausola da 65 milioni: la Juventus è tagliata fuori

Si allontana un possibile colpo di mercato per la Juventus: c’è l’annuncio ufficiale sul rinnovo contrattuale, oltre alla clausola rescissoria proibitiva per il club bianconero

Si allontana, probabilmente definitivamente, un obiettivo sul mercato della Juventus. I bianconeri sono a caccia di un tassello per il reparto difensivo e avevano messo gli occhi anche su Castello Lukeba per le prossime finestre di mercato.

Non certamente per la finestra di gennaio visto il costo fuori portata, ma soprattutto in previsione di giugno e di un’eventuale uscita eccellente nel reparto difensivo. Bremer sarà praticamente out fino al termine della stagione e rientrerà solo per il ritiro pre campionato della prossima estate, con il Dt Giuntoli a caccia di un profilo low cost e a basso impatto sulle casse della ‘Vecchia Signora’ per gennaio. La dirigenza bianconera è stuzzicata dall’opportunità Skriniar, panchinaro di lusso al Paris Saint-Germain e che potrebbe ritornare in prestito in Serie A. L’ingaggio dell’ex Inter è però un ostacolo per la Juventus, che con la stessa formula valuta inoltre un tentativo per Kiwior in casa Arsenal. Nel nostro campionato, invece, nei radar della dirigenza della Continassa c’è l’empolese Ismajli.

Calciomercato Juventus, Lukeba sempre più lontano: ufficiale il rinnovo con il Lipsia

Il profilo di Lukeba (osservato da vicino nel recente match di Champions in casa del Lipsia) campeggia nella lista di Giuntoli per la prossima estate, ma probabilmente il capo dell’area tecnica bianconero dovrà depennarlo viste le ultime evoluzioni.

Il centrale francese classe 2002 ha infatti rinnovato con il Lipsia ed è corteggiato da vicino da diverse big europee, tra cui spiccano Real Madrid, Manchester United e Liverpool. Lukeba – come ufficializzato questa mattina dal sodalizio tedesco – ha sottoscritto un nuovo contratto fino al giugno 2029, allungando così di un ulteriore anno il precedente accordo. Il difensore ex Lione, inoltre, ha una clausola da 65 milioni di euro, somma che difficilmente la Juve sborserebbe nel prossimo mercato estivo. Lukeba in passato era stato seguito anche dall’Inter, ma come sottolineato in precedenza con questi presupposti appare ormai molto complicato un suo possibile sbarco in Italia a fine stagione.