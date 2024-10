Infortunio Gudmundsson, lesione UFFICIALE: i tempi di recupero

Tegola per la Fiorentina dopo la vittoria di Lecce: lungo stop per Albert Gudmundsson fermato da un infortunio

Arriva l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto nelle scorse ore Albert Gudmundsson dopo la roboante vittoria ottenuta sul campo del Lecce.

I tifosi della Fiorentina e i fantallenatori attendevano con grande ansia l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è uscito malconcio dalla trasferta del ‘Via del Mare’ di Lecce dove la formazione di Raffaele Palladino si è imposta col roboante risultato di 6-0 ai danni dei salentini.

In particolar modo, l’ex Genoa è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena nove minuti di gioco, con mister Raffaele Palladino che ha mandato in campo al suo posto l’attaccante argentino Lucas Beltran, andando anche a segno, realizzando il gol del momentaneo 5-0 prima dell’ultima rete realizzata da Fabiano Parisi in terra salentina. Una giornata da ricordare per la formazione gigliata, preoccupata però dagli infortuni di Albert Gudmundsson e Moise Kean, anche se le condizioni di quest’ultimo non destano particolare preoccupazione in vista dei prossimi impegni.

Fiorentina, infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami

Nelle scorse ore l’attaccante ex Genoa è stato sottoposto agli esami diagnostici del caso per valutare l’entità dell’infortunio rimediato durante la partita con il Lecce di domenica 20 ottobre.

“Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra” recita il comunicato ufficiale diramato pochi minuti dalla Fiorentina che – inoltre – fa sapere che

“il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola”.

E per i tempi di recupero? Molto probabilmente Albert Gudmundsson rientrerà dopo la prossima sosta del campionato di Serie A, in programma nel weekend del 16 e del 17 novembre. Il suo rientro, quindi, dovrebbe avvenire in occasione della partita di campionato sul campo del Como in calendario il prossimo 24 novembre.

Nel frattempo, Albert Gudmundsson salterà sei partite in totale tra campionato di Serie A e Conference League, in particolar modo quelle contro San Gallo, Roma, Genoa, Torino, APOEL Nicosia ed Hellas Verona.