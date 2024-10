Chiesa, il giallo che diventa un incubo: ritorno in Serie A immediato

Federico Chiesa e una avventura problematica al Liverpool: l’attaccante potrebbe essere già di ritorno nel nostro campionato

In chiusura di calciomercato estivo, è stato uno dei trasferimenti più discussi, quello di Federico Chiesa al Liverpool. Un affare da appena 12 milioni di euro per i ‘Reds’, ma che sembrava la soluzione migliore per tutti. Per la Juventus, che era riuscita in extremis a monetizzare dalla sua cessione. Per il club britannico, che sembrava avere a disposizione una importante arma in più. Per il giocatore, che poteva tentare di rilanciare la sua carriera in una squadra di altissimo profilo.

Fin qui, però, per Chiesa ad Anfield Road ci sono stati soprattutto problemi, anzi quasi solo problemi. Il dato del suo impiego in campo è impietoso, parlando di tre presenze e appena 78 minuti complessivi sul terreno di gioco. Colpa, anche, di una condizione fisica che ancora lo tormenta. E che però rischia di diventare un giallo senza fine, come si è appreso dalle parole del tecnico dei ‘Reds’, Arne Slot, nella conferenza stampa di vigilia del match con il Lipsia in Champions. “E’ difficile dire quando tornerà, è frustrante per lui entrare e uscire dalle sedute di allenamento – ha spiegato l’allenatore olandese – Ha saltato l’intera preparazione precampionato e poi ha trovato un campionato dove l’intensità è più alta rispetto alla Serie A. Continuiamo a sperare che possa fornire un contributo significativo quando sarà in forma“.

Il dato di fatto è che dall’inizio di ottobre non figura tra i convocati e non si sa a questo punto quando ci tornerà. Il Liverpool vuole di certo aspettarlo, ma a questo punto occorre già iniziare a pensare al prossimo futuro. L’eventualità di un cambio di programma prende sempre più piede. E non è detto che non lo si riveda in Serie A, scenario difficilmente prevedibile solo fino a poco tempo fa.

Chiesa di nuovo in Serie A, le condizioni del Liverpool

Nelle sue dichiarazioni, Slot ha ricordato anche che “Chiesa ha firmato un contratto a lungo termine“. Sintomo della volontà di continuare a investire su di lui. Ma gli investimenti, nel calciomercato soprattutto, vanno anche tutelati.

Un Chiesa chiuso dalla tanta concorrenza e con la difficoltà di trovare spazio e contesto adeguato per esprimersi servirebbe a poco al Liverpool in prospettiva. Ecco perché i ‘Reds’ potrebbero valutare l’idea, a gennaio, di un prestito semestrale per farlo giocare con continuità e poi valutare il da farsi. In Italia, il giocatore potrebbe ritrovare minutaggio e ritmi più congeniali. Certo, considerando il suo ingaggio da 7,5 milioni di euro l’anno, il Liverpool dovrebbe farsene carico almeno in parte, anche se solo per pochi mesi, con un indennizzo simbolico a carico del club acquirente per il prestito. Ipotesi sostenibile vista la cifra esigua sborsata per il cartellino. Tra le squadre potenzialmente interessate, Inter, Milan e Roma, ognuna con ottimi motivi per pensare a un rinforzo offensivo e un azzardo ‘calcolato’ per rilanciare sé stesse e il giocatore.