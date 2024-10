Due al prezzo di uno, l’Inter non decolla: lo hanno già salutato

Terminato da pochi istanti il primo tempo di Young Boys-Inter: intanto, la presa di posizione non è tardata ad arrivare. Ecco cosa è successo

Primo tempo piuttosto complicato per l’Inter quello che si è chiuso da pochi istanti allo ‘Stadion Wankdorf’. Rischiando in almeno tre circostanze di passare in svantaggio, i nerazzurri sono ritornati nello spogliatoio sul risultato di 0-0 solo grazie alle ottime chiusure di Pavard e alle risposte di Sommer. Rivoluzionata in molti suoi interpreti dal turn over varato da Simone Inzaghi, l’Inter ha dunque faticato più del previsto per frenare l’aggressività dei padroni di casa, che dopo un approccio al match guardingo hanno preso campo e coraggio, aumentando l’intensità delle loro giocate.

Il popolo nerazzurro – dunque – non ha affatto lesinato critiche a diversi calciatori. Tra i più ‘bersagliati’, c’è sicuramente la coppia d’attacco Arnautovic-Taremi, che ha faticato a far salire la squadra, rendendosi protagonista soltanto di sporadiche iniziative. Soprattutto l’attaccante austriaco è parso poco nel vivo della manovra, lavorando molto spesso spalle alla porta. La differenza in termini di pericolosità rispetto al tandem titolare Thuram-Lautaro Martinez appare evidente. Di seguito la carrellata di commenti a riguardo:

A parte il livello infimo, come si fa a pensare e ad assortire un attacco Taremi-Arnautovic che sono due giocatori uguali con caratteristiche identiche.. — #LogicheDellaMediocrità 🖤💙⭐⭐ (@DepressedFab) October 23, 2024

A Inzaghi piace tanto cambiare le coppie di attacco completamente.

Però c’è da dire che Taremi e Arnautovic oltre a essere i più scarsi dei 4 sono anche la coppia peggiore possibile come caratteristiche.

Veramente difficile giocare con quei due davanti. — Julian Ross (@JulianRoss79) October 23, 2024

Arnautovic va ceduto alla casertana per un chilo di mozzarelle il prima possibile — E Zicche zicche ziiii (@ElTrattore) October 23, 2024

Taremi-Arnautovic peggior coppia d’attacco nella storia della Champions — ⭐20⭐ (@FOOT_FLIX) October 23, 2024

A me dispiace ma arnautovic nn mi piacerà mai. Può diventare pure bravissimo, ma è proprio il suo modo di fare che mi dà fastidio. Sembra sempre svogliato in campo, sempre a passeggiare.

Nn lo tollero. — 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎⭐⭐ (@vintagefeelingx) October 23, 2024

Al 40′ ho scoperto che giocava Arnautovic #YoungBoysInter — Destr Orso (@dadand69) October 23, 2024

TAREMI E ARNAUTOVIC VOLETE FARE QUALCOSA O CONTINUARE A FARE SCHIFO ? — marylight (@iacobsss) October 23, 2024