Dall’Inter alla Juve prima del derby: colpo ‘prenotato’

Il forte centrocampista è finito nei radar della Juventus a pochi giorni dal derby d’Italia in campionato contro l’Inter

Dopo i successi di misura ottenuti rispettivamente contro Lazio e Roma nell’ultimo turno di campionato, Juventus e Inter si affronteranno finalmente nello scontro diretto della nona giornata di Serie A. Un derby d’Italia che arriva nella fase caldissima di questo girone di andata, dove le due rivali sono separate da un solo punto in classifica con i nerazzurri al secondo posto davanti ai bianconeri. Sono due le lunghezze di vantaggio, invece, del Napoli capolista.

Inter e Juventus che, come avvenuto per buona parte della passata stagione, si trovano dunque testa a testa all’interno dell’appassionante lotta per lo scudetto che quest’anno ha riaccolto anche il nuovo Napoli di Antonio Conte tra le principali contendenti. Due club che quotidianamente fanno discutere non solo per temi che riguardano prettamente il campo, ma anche per indiscrezioni di calciomercato. I bianconeri, a pochi giorni dal derby d’Italia di domenica 27 ottobre, avrebbero infatti messo gli occhi su uno degli obiettivi dichiarati del club nerazzurro a centrocampo.

Come riferito da ‘Fichajes.net’, anche Cristiano Giuntoli si sarebbe ufficialmente iscritto alla corsa per Adrian Bernabé. Il talento del Parma, perno inamovibile del centrocampo di Fabio Pecchia, sta confermando anche in un campionato di alto livello come quello italiano quanto di buono fatto vedere negli anni scorsi in Serie B. Calciatore moderno che può essere utilizzato in più ruoli sulla mediana, sia sulla trequarti ma anche davanti alla difesa come apprezzato nelle ultime settimane. Già nel mirino dell’Inter come uno dei papabili eredi di Calhanoglu del futuro, lo spagnolo è adesso oggetto del desiderio anche della Juve.

Calciomercato Inter e Juventus, nuovo duello per Bernabé

Centrocampista classe 2001, Adrian Bernabé è stato tra i calciatori più utilizzati in questa stagione dal Parma di Pecchia con otto presenze da titolare su otto partite disputate. Un dato che sottolinea l’importanza delle giocate dello spagnolo sulla mediana della formazione emiliana.

Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, Bernabé è transitato nell’Academy del Manchester City prima di approdare in Italia nell’estate 2021 a costo zero al Parma. Un curriculum di tutto rispetto che, abbinato alle sue straordinarie qualità, ha stregato anche la Juventus oltre l’Inter. Secondo quanto riferito in Spagna, il club bianconero starebbe pensando di muoversi in anticipo per bloccare l’acquisto del ragazzo per la prossima estate. Da qui, la fretta di Cristiano Giuntoli per tentare di anticipare soprattutto la concorrenza del collega Marotta.