Allarme bomba all’aeroporto: tifosi del Bologna bloccati in Inghilterra

Disavventura per i tifosi del Bologna in Inghilterra al seguito della squadra: aeroporto chiuso per allarme bomba

Una trasferta amara, per i tifosi del Bologna, quella a Birmingham per l’impegno di Champions League contro l’Aston Villa. La squadra di Italiano ha lottato, ma è uscita nuovamente sconfitta per 2-0, come era già accaduto tre settimane fa ad Anfield contro il Liverpool. Rossoblù che finora non sono ancora riusciti a segnare nella loro avventura continentale. I supporters rossoblù hanno comunque sostenuto incessantemente i loro beniamini. Alcuni di loro, però, non sono ancora riusciti a tornare a casa, a causa di un allarme bomba all’aeroporto di Birmingham nella giornata di oggi.

La polizia inglese, in seguito all’apparizione di un veicolo sospetto, così come viene riportato dalla ‘BBC’, ha deciso per l’evacuazione dell’aeroporto, per effettuare i controlli del caso. Al momento, dunque, tutti i voli da e per Birmingham sono sospesi. Una misura di natura precauzionale che va a impattare, naturalmente, su quanti, tra i tifosi del Bologna, avevano il volo di ritorno in Italia previsto per oggi pomeriggio o in serata. Stando a quanto riportato sempre dalla ‘BBC’, che cita fonti dei locali vigili del fuoco, l’allarme è scattato intorno alle 12.20. Tutti i passeggerei evacuati dall’aeroporto sono stati convogliati nel vicino ‘National Exhibition Centre’, in attesa di sviluppi, mentre chi si stava recando sul posto con pullman e taxi è stato rispedito indietro in città.

L’aeroporto internazionale di Birmingham, a mezzo social, sul proprio profilo Instagram ha diffuso due ore fa circa un aggiornamento sulla situazione in essere. Ecco il comunicato: “Le forse di polizia del West Midland sono sul posto per risolvere un incidente. Le operazioni aeroportuali sono temporaneamente sospese. I passeggeri sono pregati di non avvicinarsi all’aeroporto nel frattempo. Sui social media dell’aeroporto ci saranno degli aggiornamenti quando la situazione cambierà“. Dunque, per il momento, per quanti si trovano sul posto, bisognerà ancora attendere per la risoluzione del problema, contattando eventualmente le linee aree afferenti ai propri voli per ulteriori novità ed eventuali cambi di rotta.