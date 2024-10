Perin non basta, la Juventus stecca contro lo Stoccarda. Cade anche il Bologna

Perin non basta alla Juventus, lo Stoccarda passa a Torino con Tourè. Bologna ko contro l’Aston Villa

Martedì sera da dimenticare per le italiane. Juventus e Bologna vanno ko contro Stoccarda e Aston Villa. Grande sofferenza all’Allianz Stadium per la Juventus che per buona parte del match è messa sotto dallo Stoccarda e ringrazia Perin che salva a lungo lo 0-0, prima di capitolare in pieno recupero. Il primo tempo parte con i tedeschi in avanti e il portiere bianconero chiamato in più occasioni a dimostrare di essere pronto per una serata Champions. Al 29′ è il palo a negare la gioia del gol a Demirovic, mentre al 41′ tocca al portiere bianconero dire no ad una conclusione ravvicinata di Undav. All’intervallo si va sullo 0-0 e per la squadra di Thiago Motta va bene così.

In avvio ripresa il copione non cambia ed è sempre lo Stoccarda a creare i maggiori pericoli. Al 48′ Undav va in gol, ma dopo un lungo consulto il Var annulla per un tocco di braccio, tra la disperazione del calciatore tedesco. La formazione ospite però non si scompone e sfiora ancora il gol con Demirovic prima e Millot poi: sempre Perin pronto a respingere.

La Juventus al 64′ si fa vedere in avanti: conclusione di Thuram e Chabot respinge. Ora il match è più aperto, con Motta che tira fuori un inconcludente Vlahovic. All’84’ l’azione che potrebbe indirizzare il match: Danilo commette fallo in area e, dopo revisione al Var, l’arbitro concede il rigore. Batte Millot, para Perin che si conferma il migliore in campo. Il portiere non può nulla però al secondo minuto di recupero quando l’ex Atalanta Touré va alla conclusione da dentro l’area di rigore: è il gol che consegna i tre punti allo Stoccarda.

Champions League, il Bologna ko contro l’Aston Villa: marcatori e classifica

Serata storta anche per il Bologna che incassa la seconda sconfitta della sua Champions League. Sul campo dell’Aston Villa, la formazione di Italiano per quasi un’ora gioca alla pari con la squadra di Emery e va vicino al gol in un paio di circostanze.

A segnare però al 55′ è McGinn su calcio di punizione. I rossoblù accusano il colpo e l’Aston Villa trova anche il raddoppio con Duran. Il 2-0 chiude le speranze del Bologna di riacciuffare il pareggio: arriva una sconfitta immeritata e che fa male.

JUVENTUS-STOCCARDA 0-1: Touré (S)

ASTON VILLA-BOLOGNA 2-0: 55′ McGinn (A), 64′ Duran (A)

Classifica: Aston Villa 9; Monaco, Sporting Lisbona, Arsenal 7; Borussia Dortmund, Brest*, Benfica*, Bayer Leverkusen*, Real Madrid, Liverpool*, Juventus 6; Manchester City*, Inter*, Atalanta*, Sparta Praga*, Stoccarda, Paris Saint-Germain 4; Bayern Monaco*, Barcellona*, Girona, Milan, Lille*, Celtic*, Feyenoord* Atletico Madrid* e Club Brugge 3; PSV 2; Bologna, Shakthar Donetsk, Dinamo Zagabria 1*; Lipsia*, Sturm Graz, Salisburgo*, Young Boys*, Stella Rossa e Slovan Bratislava 0