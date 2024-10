Osimhen al posto di Vlahovic, via libera del bomber

Dusan Vlahovic e Victor Osimhen protagonisti di un clamoroso intreccio di calciomercato. Ecco le ultime indiscrezioni

Le ultime indiscrezioni di calciomercato hanno come protagonista Dusan Vlahovic. Ma indirettamente anche Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Il nigeriano al posto del serbo, o meglio dire il contrario…

Il futuro di Vlahovic potrebbe essere in Premier League. Dall’Inghilterra fanno sapere che l’Arsenal è pronta a prenderlo già nel prossimo mercato di gennaio. Si parla di una possibile offerta da 60 milioni di euro. Ma per ‘Tbrfootball.com’ c’è anche il Chelsea nella corsa al cartellino del centravanti della Juventus. Si prefigura, quindi, un super derby londinese, coi due club che avrebbero già strappato l’ok dell’entourage di Vlahovic al trasloco in UK.

E la Juventus che fa? Sappiamo che Giuntoli è al lavoro per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Un rinnovo con annessa ‘spalmatura’, cioè riduzione del maxi ingaggio: 10 milioni netti quest’anno e ben 12 l’anno prossimo, in quello che su carta sarebbe l’ultimo anno in bianconero dell’ex Fiorentina. La trattativa è complessa, con l’ipotesi prolungamento ‘ponte’ – ovvero di un anno – che ha preso corpo negli ultimi giorni.

In caso di rottura tra le parti, non da escludere considerato che il club di Exor vuole di fatto ‘tagliare’ lo stipendio del classe 2000, ecco che l’ipotesi cessione riacquisterebbe forza. Va detto, però, che difficilmente avverrebbe nel mercato di riparazione ormai alle porte, del resto privarsi di Vlahovic nel bel mezzo della stagione sarebbe molto più che un azzardo.

Juventus, ‘incrocio’ choc Vlahovic-Osimhen: i dettagli

Occhio al possibile incrocio Vlahovic-Osimhen. Sia l’Arsenal che, soprattutto, il Chelsea, potrebbero infatti ripensare al nigeriano di proprietà del Napoli qualora la pista Vlahovic tramontasse. Osimhen è in Turchia in prestito, in sostanza solo di passaggio aspettando il top club europeo.

Il Paris Saint-Germain rimane forse in cima ai suoi desideri, ma di certo non respingerebbe le eventuali avances delle due inglesi. Specie del Chelsea, del quale è stato un ‘simbolo’ il suo idolo Drogba. Al momento, comunque, entrambe le londinesi preferirebbero cavalcare la pista Vlahovic, il cui futuro in bianconero è pesantemente in discussione proprio a causa della sua situazione contrattuale. Senza rinnovo, il divorzio tra lui e la Juve sarebbe inevitabile.