La Juventus trema: nuovo assalto europeo a Kenan Yildiz

Nuovo assalto a Yildiz, l’indiscrezione torna a far tremare i tifosi della Juventus. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Un gol in Champions League e due assist in Serie A. È questo il bottino di inizio stagione del nuovo numero 10 della Juventus, Kenan Yildiz.

Un rendimento che, date le aspettative sul turco, comincia a far discutere la critica e non solo. Oggi è intervenuto anche Thiago Motta sul momento del classe 2005: “Io sono contentissimo del lavoro che fa Kenan. Mette tutta la sua qualità a beneficio della squadra. Come tutti noi può fare meglio, ma sono molto contento di quello che vedo. Nel calcio non facciamo attenzione all’età che è relativa in questo gioco ma è un 2005, sta contribuendo tanto alla squadra. Sono molto contento di averlo con noi, sia da esterno sia più dentro al campo”.

“Sono contento su tutto, il suo atteggiamento, la sua voglia di migliorarsi, il modo in cui affronta allenamenti e partite. In fase difensiva e in fase offensiva. Nell’ultima partita qui in Champions ha fatto un grande gol ma non solo e oggi fa parte di un gruppo che funziona. Sono soddisfatto del suo lavoro, deve continuare così”, ha concluso l’allenatore alla vigilia di Juventus-Stoccarda. Nel frattempo, però, Kenan Yildiz è tornato a far parlare di sé anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, Monchi vuole Yildiz all’Aston Villa: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, Yildiz sarebbe finito nel mirino dell’Aston Villa. Il talento della Juventus piace al direttore sportivo, l’ex Roma Monchi. I Villans di Emery, già in Champions League, vogliono continuare il loro percorso di crescita e starebbero puntando anche il turco.

Tuttavia, Kenan Yildiz è uno dei pochi bianconeri ritenuti incedibili dalla Juventus. Il club bianconero ha già blindato l’attaccante con il rinnovo e la maglia numero 10, su di lui ci sono grandi aspettative per il presente ed il futuro del nuovo corso di Thiago Motta. L’Aston Villa è dunque avvisato: servirà un’offerta più che irrinunciabile per portare via Yildiz da Torino.