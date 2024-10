Juventus, niente più seconda squadra: “Ridimensionamento e chiusura della Next Gen”

Le ultime news Juventus vedono contrapposto il buon andamento della squadra di Thiago Motta a quello negativo della Next Gen di Montero

La vittoria contro la Lazio ha riportato la Juventus al terzo posto in Serie A e questa sera contro lo Stoccarda si può già ipotecare l’accesso alla fase a eliminazione diretta di Champions League. Di contro la formazione Next Gen sta facendo molta fatica nel girone C di Serie C.

Da un lato la prima squadra allenata da Thiago Motta è l’unica imbattuta del campionato in attesa del derby d’Italia contro l’Inter di domenica prossima. Inoltre sta impressionando in campo internazionale con due vittorie nelle prime due giornate in casa contro il Psv Eindhoven e, soprattutto, in trasferta contro il Lipsia in inferiorità numerica. Dall’altro lato la Juve Next Gen di Pablo Montero sta facendo molta fatica in Serie C. Una sola vittoria, lo scorso 30 agosto alla seconda giornata, a fronte di tre pareggi e sei sconfitte di cui le ultime quattro di fila hanno relegato i bianconeri all’ultimo posto in classifica alla pari con il Taranto. Nei prossimi dieci giorni sono previsti tre scontri diretti in chiave salvezza contro Altamura, Sorrento e Latina che dovranno servire a dare una sterzata alla stagione.

Juve Next Gen, Sabatini: “Strano cambio di politica con Giuntoli”

Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista Sandro Sabatini, che in merito alla crisi di risultati della formazioni di Montero ha espresso un’opinione che sicuramente darà vita a un dibattito tra i tifosi della Vecchia Signora.

“La Juventus Next Gen è una squadra che è tornata ai tempi di Paratici: in estate Giuntoli ha rifatto la squadra che ora gioca con due trentacinquenni (Poli in difesa e capitan Guerra in attacco, ndr) – ha detto Sabatini in diretta a ‘Radio Sportiva’ – Non è più la squadra fatta fino all’anno scorso con la gestione di Cherubini. Tanti giocatori sono cresciuti e sono stati ceduti, mentre di quelli di ora non vedo nessuno che possa essere rivenduto. Sono ultimi in classifica in Serie C, hanno preso giocatori come Afena–Gyan che era già stato valutato dalla Roma, e hanno fatto un sacco operazioni di mercato collaterali. Ho il sospetto che vogliano ridimensionarla molto o addirittura chiudere la Next Gen: obiettivamente è strano come abbiano cambiato politica sulla seconda squadra”.