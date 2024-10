DIRETTA Champions League, Juventus-Stoccarda e Aston Villa-Bologna | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Dopo il Milan contro il Club Brugge, per la terza giornata della Champions League scendono in campo la Juventus e il Bologna

È tempo di scendere in campo per altre due squadre, dopo il Milan di Paulo Fonseca, per la terza giornata del nuovo format della Champions League: spazio a Juventus-Stoccarda e Aston Villa-Bologna.

I bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, arrivano a questo appuntamento dopo la soffertissima vittoria nei minuti finale contro la Lazio nell’ottava giornata del campionato di Serie A, grazie ad un autogol del difensore biancoceleste Mario Gila. Una prestazione che non ha soddisfatto, a maggior vista la superiorità numerica per l’espulsione di Alessio Romagnoli per gran parte della partita giocata sabato sera. Di contro, i tedeschi dell’allenatore Sebastian Hoeness arrivano a questa importante sfida dopo la pesante sconfitta subita sul campo del Bayern Monaco capolista della Bundesliga (insieme al Lipsia): 4-0 il risultato finale per la squadra di Vincent Kompany, con i rivali della Juve di questa sera che navigano a metà classifica con soli nove punti conquistati in sette partite di campionato. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-STOCCARDA

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Savona, Danilo, Kalulu, Cabal; McKennie, Fagioli, Douglas Luiz; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. All. Motta

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All. Hoeness

ARBITRO: Espen Eskas (Norvegia)

Terza partita per le italiane in questa terza giornata del nuovo format della Champions League: in contemporanea con Juventus e Stoccarda, scendono in campo l’Aston Villa e il Bologna. I padroni di casa del manager spagnolo Unai Emery si presentano a questa sfida dopo la vittoria nell’ultimo turno della Premier League sul campo del Fulham e il quarto posto in classifica consolidato alle spalle delle corazzate Liverpool e Manchester City e a pari punti con l’Arsenal. Nei precedenti impegni europei, i ‘Villans’ hanno battuto Young Boys e Bayern Monaco. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano, nell’ultima partita di campionato si sono visti rimontare dal Genoa di Alberto Gilardino dopo il doppio vantaggio firmato Orsolini–Odgaard: terzo pareggio consecutivo e nove punti in graduatoria in otto partite disputate. In Champions, invece, prima dell’onorevole sconfitta di ‘Anfield’ contro il Liverpool, pareggio casalingo a reti bianche contro lo Shakhtar Donetsk. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Villa Park’ di Birmingham.

FORMAZIONI UFFICIALI ASTON VILLA-BOLOGNA

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Duran. All. Emery

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Urbanski; Orsolini, Dallinga, Ndoye. All. Italiano

ARBITRO: Joao Pinheiro (Portogallo)

CLASSIFICA: CLASSIFICA: Monaco* 7 pti; Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa e Juventus 6 punti; Manchester City, Inter, Sparta Praga, Atalanta, Sporting, Arsenal 4; Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Lille, Psg, Celtic, Club Brugge*, Feyenoord, Milan* e Atletico Madrid 3; PSV, Stoccarda, Bologna, Shakhtar e Dinamo Zagabria 1; Lipsia, Girona, Sturm Graz, Stella Rossa*, Salisburgo, Slovan Bratislava e Young Boys 0

*una gara in più