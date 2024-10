Allegri o Mancini al Milan: l’annuncio ribalta tutto | ESCLUSIVO

Il Milan ha ritrovato il sorriso contro l’Udinese vincendo al culmine di una gara ricca di colpi di scena. Intanto Fonseca fa ancora discutere: l’annuncio sul suo futuro

Dopo il ko contro la Fiorentina prima della sosta è tornato a vincere il Milan che ha superato nel weekend l’Udinese di misura. Una partita rocambolesca tra l’espulsione di Reijnders e qualche episodio arbitrale controverso che ha fatto discutere.

Nel complesso però la truppa meneghina ha portato a casa tre punti pesantissimi che rimettono Pulisic e soci in carreggiata nella zona alta della classifica preservando un attuale piazzamento Champions, fermo restando il distacco di ben cinque punti dal Napoli capolista.

È stato quindi un avvio di stagione di alti e bassi per il diavolo che è incappato in qualche battuto a vuoto di troppo, soprattutto nelle primissime uscite pre derby. Nel complesso quindi non sono mancate sin da subito pesanti critiche all’ambiente: dalla società ai calciatori passando ovviamente per l’allenatore.

Il lavoro di Paulo Fonseca è stato quindi già messo in discussione a più riprese, con tanto di rumors su un eventuale cambio di panchina proprio dopo le primissime giornate negative.

Calciomercato Milan, futuro Fonseca: “Esonero? Non cambierebbe nulla”

Fonseca sta quindi provando a dare stabilità e continuità ad un Milan che non potrà fallire le prossime uscite per iniziare a macinare quei punti che sono mancati nelle prime fasi.

Nonostante gli alti e bassi resta complesso pensare all’esonero di Fonseca. Una linea di pensiero che sposa anche Fabio Cordella a ‘Ti amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it: “Esonero Fonseca? Dal mio punto di vista, non cambierebbe nulla. Quando c’è una proprietà che non fa calcio, quando c’è Ibrahimovic che va ammonito un po’ nelle nuove vesti da dirigente. il padre padrone non ha mai funzionato da nessuna parte. Il calcio è soprattutto, sentimento e sensazioni, per averle devi essere uomo di calcio. Quando la proprietà fa tutto guardando i numeri, i risultati sono questi”.

Infine Cordella ha anche sottolineato: “Se mandi via Fonseca e prendi Allegri o Mancini, con queste proprietà durano 24 ore. Non avrebbe senso prenderli”. Nel complesso quindi l’imprenditore evidenzia come la strada giusta per il momento sia proprio quella di proseguire ancora con Fonseca.