Stangata dopo aver colpito l’avversario: sei giornate di squalifica

Brutto episodio in campo ed ora potrebbe arrivare la maxi stangata: rischia fino a sei giornate di squalifica per aver colpito gli avversari

Il weekend di Serie A non è filato via tranquillo dal punto di vista arbitrale. Polemiche su polemiche per le gare dell’ottava giornata: da Milan-Udinese a Roma-Inter, di argomenti di discussioni non ne sono mancati.

Non ha fatto eccezione Juventus-Lazio che ha fatto discutere per un paio di scelte di Sacchi che sono state contestate. Non certo l’espulsione di Romagnoli, quanto soprattutto l’episodio che ha visto coinvolto Douglas Luiz. Il brasiliano ha colpito alla schiena Patric a palla lontana: l’arbitro non ha visto, il Var sì e ha deciso che non c’era particolare violenza per punirlo con un cartellino rosso.

Un rosso che ha visto volteggiare davanti al suo visto Mohammed Kudus, attaccante esterno del West Ham, protagonista nel bene e nel male della sfida di sabato contro il Tottenham. Gli spurs si sono imposti per 4-1 dopo essere passati in svantaggio proprio con un gol del ghanese. Kudus però ha rovinato la sua partita nel finale, rendendosi protagonista di un paio di minuti di follia assoluta in cui ha ‘abbattuto’ per avversari, venendo espulso dall’arbitro dopo il richiamo del Var (inizialmente era stato soltanto ammonito).

West Ham, Kudus rischia la stangata: sei giornate di squalifica

Nei minuti finali di Tottenham-West Ham, con il punteggio ormai fissato già sul 4-1, Kudus ha letteralmente perso la testa.

Così all’84’ ha avuto un alterco con van de Ven: Kudus lo colpisce con dei calci, quindi lo spinge facendolo cadere a terra. Non contento, si rende protagonista anche nel parapiglia successiva, colpendo alla testa Sarr e facendo cadere a terra anche Richarlison. L’espulsione è inevitabile così la squalifica: almeno tre giornate da regolamento di Premier League.

Ma la Football Association potrebbe allungare ulteriormente la squalifica fino a sei giornate di stop per Kudus. Contro il ghanese c’è anche un precedente che fa preoccupare e non poco: nel 2012, ad esempio, Joey Barton fu squalificato per 12 giornate dopo un QPR-Manchester City in cui stato espulso per aver colpito in maniera violenta tre avversari (Tevez, Aguero e Kompany). Resta da capire quel che accadrà con Kudus con il West Ham che rischia di perdere uno dei suoi migliori calciatori per diverse partite.