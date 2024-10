Serie A senza pace: un altro esonero è più vicino

L’avventura a Roma di Ivan Juric non è ancora riuscita a decollare. I risultati latitano, esattamente come i progressi: spunta la quota per l’esonero

La Roma continua a fare fatica nonostante l’avvicendamento in panchina tra De Rossi e Juric. L’ex allenatore del Torino era stato chiamato per dare una scossa all’ambiente e migliorare i risultati di un inizio a rilento.

Il cambiamento però non è stato fin qui particolarmente evidente, e i risultati continuano a latitare. Il ko di ieri sera contro l’Inter lascia l’amaro in bocca ai giallorossi caduti sotto il destro di Lautaro Martinez dopo un paio di errori piuttosto importanti. Amarezza quella romanista che traspare anche dalle parole in conferenza stampa dello stesso Juric: “Nel momento migliore abbiamo preso un gol di ‘incidente’ e ci è costato tanto. Siamo rimasti dentro fino alla fine. La Roma da tanto non giocava con questa intensità e pressing contro l’Inter, dominando a lunghi tratti. Abbiamo pagato cari gli errori”.

Errori che pesano tanto sul risultato quanto sull’umore di una squadra che al momento ha collezionato solamente 10 punti in 8 gare di Serie A, navigando in una situazione di metà classifica poco in linea con ambizioni e obiettivi.

Calciomercato Roma, Juric fatica: spunta la quota esonero

La situazione attuale della Roma resta quindi molto delicata ed iniziano a partire rumors e speculazioni anche sul futuro dello stesso Juric, tanto da ipotizzare persino un ritorno di De Rossi.

Le prossime partite saranno quindi già molto importanti per capire quale potrà essere il prossimo destino del club capitolino che ha bisogno di ritrovare certezze. Ko in terra svedese contro l’Elfsborg poi pari a Monza e sconfitta contro l’Inter: questi sono gli ultimi tre risultati della truppa di Juric che non sembra aver dato grosse sensazioni neanche in termini di crescita complessiva.

Scetticismo e dubbi crescono quindi sulla Roma, tanto da mettere qualche punto interrogativo sul futuro dell’allenatore ex Toro. Nello specifico le chance di esonero crescono anche per i bookmakers tanto da presentare una quotazione tra 1,85 e 2,25 dagli esperti di Snai e Sisal, secondo quanto riportato da ‘Agipronews’.

Dinamo Kiev in Europa League e Fiorentina in campionato potrebbero essere quindi spartiacque già fondamentali per il destino del tecnico croato che dovrà cambiare la marcia della Roma.