Roma, Juric ora rischia grosso: si va verso il ritorno di De Rossi

La Roma mastica amaro dopo la sconfitta contro l’Inter, potrebbe esserci il nuovo avvicendamento tra Juric e De Rossi

Per la Roma, è un lunedì difficile, dopo la sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro l’Inter, la seconda in campionato dopo quella della seconda giornata contro l’Empoli. I giallorossi sognavano una gara che potesse fare da svolta, in un avvio di stagione particolarmente turbolento e complicato, ma le cose purtroppo per loro sono andate diversamente.

L’impegno profuso in campo non è mancato, la prestazione è stata a tratti anche discreta, ma alla fine, la squadra più forte in campo ha prevalso, con la rete di Lautaro Martinez all’ora di gioco a sparigliare le carte. La situazione resta delicata e a questo punto iniziano da parte della dirigenza le riflessioni su Ivan Juric, tecnico chiamato soltanto un mese fa a Trigoria per rimpiazzare l’esonerato Daniele De Rossi. Il croato non è riuscito ad avere l’impatto sperato, i risultati latitano e secondo l’agenzia di stampa ‘Adnkronos’ i Friedkin rifletteranno attentamente nell’immediato sul da farsi. Cioè sulla fiducia da confermare o meno all’attuale allenatore, l’eventualità di un nuovo avvicendamento in panchina però inizia a farsi largo e a quel punto la soluzione inevitabile sarebbe quella del ritorno, che avrebbe del clamoroso, proprio di De Rossi.

Roma, i Friedkin vogliono stoppare la nuova crisi: la doppia mossa

Per i piani alti del club, è fondamentale valutare attentamente e in tempo, per non sprofondare ulteriormente in una spirale di risultati negativi che potrebbe allontanare tutti gli obiettivi sportivi di questa stagione. Ecco perché alle riflessioni sull’allenatore se ne accompagneranno altre.

Sempre secondo l’Adnkronos, infatti, parallelamente si ragionerà sulla nomina di un nuovo CEO, dopo l’addio di Lina Souloukou, che potrebbe avvenire in maniera contestuale all’eventuale ritorno in sella di De Rossi. Dunque, si prevedono giorni piuttosto caldi e intanto in campo gli impegni incombono. In Europa League, dove è stato raccolto un solo punto in due gare, la sfida contro la Dinamo Kiev sarà già cruciale. Quindi, in campionato, ci saranno gli appuntamenti con Fiorentina e Torino. Occasioni per il rilancio, oppure snodi che potrebbero accentuare il momento di difficoltà.