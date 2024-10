Scelto il nuovo bomber: gode anche la Juventus

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti in merito all’effetto domino cui potrebbe dar vita la scelta fatta per l’attacco. Ecco cosa cambia per la Juventus

Pur faticando molto ad espugnare il fortino della Lazio, la Juventus è riuscita comunque ad ottenere tre punti pesantissimi nel confronto dell’Allianz Stadium con i biancocelesti, che hanno permesso alla compagine di Thiago Motta di restare in scia del Napoli. Anche al cospetto della compagine di Baroni, però, la ‘Vecchia Signora’ ha messo in luce i cronici difetti in fase realizzativa che ormai si trascina dietro dall’inizio della stagione.

Anche a causa delle numerose assenze dalla cintola in su, i bianconeri hanno infatti denotato molte difficoltà a rendersi pericolosi con una certa continuità. Lo stesso Vlahovic, che ha provato a mettersi in proprio centrando una traversa da distanza ravvicinata, è stato costretto molte volte ad agire spalle alla porta o ad allontanarsi dal cuore dell’area di rigore avversario. Il riferimento all’attaccante serbo, però, permette di spostare il focus anche sulle manovre della ‘Vecchia Signora’ per rinforzare il proprio reparto offensivo. Pur continuando a lavorare molto intensamente per il rinnovo di Vlahovic, infatti, la Juventus non perde di vista le varie soluzioni in entrata che potrebbero concretizzarsi. A tal proposito, Cristiano Giuntoli sta continuando a scandagliare molte piste, alcune delle quali portano direttamente in Ligue 1.

Calciomercato Juventus, il Rennes pensa già al sostituto di Kalimuendo: fari puntati su Denkey

Non è un mistero, infatti, rivelare come una delle tracce che intrigano maggiormente la Juventus conduca ad Arnaud Kalimuendo. Messosi in luce a suon di prestazioni importanti, il ventiduenne attaccante francese di proprietà del Rennes è valutato circa 20 milioni dal club francese. Tanti indizi lasciano presagire che la valutazione del bomber possa andare incontro ad un inevitabile gioco al rialzo nel corso delle prossime settimane nel caso in cui Kalimuendo dovesse confermare (ed eventualmente migliorare) quanto di buono fatto nella scorsa stagione.

Pur rimarcando la centralità dell’attaccante classe 2002 all’interno del proprio progetto tecnico, il Rennes non vuole farsi trovare impreparato. La sensazione diffusa, infatti, è che nella sessione estiva di calciomercato la cessione del gioiello cresciuto nelle giovanili del Psg possa diventare per certi aspetti inevitabile. Ecco perché, secondo quanto evidenziato da jeunesfooteux.com, i rossoneri di Francia avrebbero individuato l’eventuale sostituto di Kalimuendo in Kevin Denkey. Messosi in luce nella scorsa stagione con 28 gol in tutte le competizioni, l’attaccante togolese di proprietà del Cercle Brugge sta calamitando l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa. Tra questi, occhio soprattutto al Rennes, che avrebbe cominciato a seguirne la crescita da molto vicino, convinto di avere tutte le carte in regola per far saltare il banco. Denkey al posto di Kalimuendo? Al momento è solo un’ipotesi, in futuro chissà. La Juve, intanto, vigila.