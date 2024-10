“Pronto in due mesi”: Totti di nuovo in Serie A, annuncio clamoroso

Totti conferma tutto: “È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia”

Clamoroso Totti. A margine di un evento commerciale presso lo ‘Sportitalia Village’, l’ex capitano della Roma ha aperto a un ritorno in campo. “Nella vita mai dire mai…”.

Totti ha poi rivelato di essere stato contattato di recente da “alcune squadre di Serie A. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? Nel giro di due mesi sarei pronto…“.

“Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo alcuni anni di stop – ha sottlineato Totti – Per giocare in Serie A, però, dovrei allenarmi bene bene”.

Totti ha confermato quanto rivelato l’altro giorno da Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, a ‘Deejay Football Club’ in onda su ‘Radio Deejay: “Con il livello così basso che c’è ora in campionato, Francesco potrebbe tornare quando vuole. Anzi, io so che ci sta pensando”.

“Lui con due-tre mesi di allenamento cala dieci chili e fa 30 minuti a partita – aveva aggiunto Zazzaroni – Pensa che cosa sarebbe vedere il piede di Francesco ancora in campo. Ti dico, ci sta pensando, lo so per certo. Abbiamo gli esempi di Miura, che ha giocato fino a 56 anni, e Stanley Matthews fino 50 anni”.

Zazzaroni assicura:: “Totti torna a giocare”

“Totti dovrebbe stare lì, gli arriva la palla e tac.. Poi una punizione, un rigore, un calcio d’angolo… Tiri da fuori. L’hai visto quando gioca, sì? – si era rivolto Zazzaroni e Fabio Caressa – Te lo dico: Totti torna a giocare“.

La notizia di Zazzaroni aveva lasciato a bocca aperta Caressa: “Ma dai, ma me la spari così?”. E Zazzaroni: “Sì, dagli tre mesi e vedrai. Lui, tra l’altro, nel film dice anche un’altra cosa: ‘Per me lasciare il calcio è stato come morire’. Con il livello che c’è in ora in Serie A, tre mesi di allenamenti alla Totti e lui torna, questo te lo assicuro. Forza Francesco, tre mesi e a gennaio ti rivoglio vedere in campo alla grandissima”, ha concluso il direttore del ‘Corriere dello Sport’.