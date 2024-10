Prima gioia per Nesta, Monza corsaro a Verona: Dany Mota show

Monza corsaro al Bentegodi: Verona battuto grazie ad un super Dany Mota

Una vittoria che si è concretizzata nel finale, con un margine più rotondo di quanto forse avrebbe dovuto finire la gara. Fatto sta che lo 0-3 ottenuto dal Monza in casa del Verona permette ai brianzoli di conquistare la prima vittoria in campionato e ad Alessandro Nesta di ottenere il primo successo da tecnico in Serie A.

Successo che permette ai biancorossi di lasciare l’ultimo posto in classifica, relegando il Venezia come unico fanalino di coda. Venezia che sarà proprio il prossimo avversario dei brianzoli, che guardano allo scontro salvezza con grande fiducia. Mattatore della serata del Bentegodi è Dany Mota Carvalho. Il portoghese nato in Lussemburgo apre le marcature ad inizio gara. Il destro al volo su lancio proveniente dalla sinistra è una vera e propria perla che si insacca nell’angolino basso alla destra di Montipò. Gli ospiti disputano una prima parte di gara pressoché perfetta e il Verona fatica a rendersi pericoloso, crescendo solo nella seconda metà del primo tempo.

Nella ripresa i padroni di casa partono con un altro piglio, ma Turati è sempre molto attento. L’occasione di maggior rilievo però è un sinistro di Kyriakopoulos dalla distanza che scheggia la traversa all’ora di gioco. Il Verona però continua a premere. Kastanos è pericoloso da fuori area, mentre Bradaric sfiora il gol direttamente da calcio d’angolo. Turati però continua ad essere attentissimo, soprattutto sul colpo di testa di Ghilardi. Il raddoppio lo firma ancora Dany Mota, sfruttando un’ingenuità della difesa veronese. Palla lunga per la testa di Djuric, torre del bosniaco per il portoghese che si infila nella retroguardia e supera Montipò. Sostanzialmente è la rete che chiude il match: per il Verona è un montante pesantissimo, con il colpo del ko che arriva pochi istanti dopo, praticamente allo stesso modo. Altra palla lunga, altra torre di Djuric, errore di Faraoni nel retropassaggio per Montipò e Bianco di rapina anticipa tutti e mette in rete il terzo gol, il suo primo in Serie A. Vittoria preziosissima per gli ospiti, che agganciano il Parma in classifica. Per il Verona invece una brutta frenata e un’occasione mancata per allontanarsi dalla zona salvezza e avvicinarsi al gruppo europeo.

Verona-Monza 0-3

Marcatori: Mota Carvalho 9′ e 74′, Bianco 79′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino 11, Roma e Empoli 10; Verona, Bologna, Como e Cagliari 9, Parma e Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4.