Milan, addio Leao: stabilito il prezzo per la cessione

Il Milan e il ‘caso’ Leao, l’addio inizia a diventare una eventualità da prendere in considerazione: ecco il prezzo per cui potrebbe partire

Ha fatto discutere, eccome, l’esclusione di Rafa Leao contro l’Udinese. Il Milan ha rinunciato al portoghese nel match contro i friulani, non soltanto non schierato dall’inizio ma neanche mandato da Fonseca in campo a partita in corso. Un evento piuttosto raro da vedere tra i rossoneri, con inevitabile e relativo carico di polemiche.

Il ‘caso’ è stato poi smontato dallo stesso allenatore nel post partita di sabato e con l’annuncio che contro il Bruges in Champions League sarà nuovamente nella formazione titolare. Anche l’attaccante, festeggiando con i compagni al termine della gara vinta con i bianconeri, ha allontanato i malumori, ma indubbiamente il tema rimane. E’ un Milan che nell’immediato e in prospettiva pensa di fare a meno di Leao?

Parlando di un giocatore simile e del momento che sta vivendo in questo inizio di stagione, in cui è stato di sicuro poco brillante, è quasi naturale che i rumours di mercato tornino a farsi sentire. Visto il suo talento, c’è una parte di ambiente che continua a sostenerlo e che vorrebbe continuare a puntare su di lui. Ma ci sono anche altri che invece ragionano già in termini di un possibile addio.

Milan, il sondaggio parla chiaro: il prezzo per cui vendere Leao

Proprio su questo argomento, la redazione di Calciomercato.it ha incentrato il tema del suo consueto sondaggio sul proprio canale ‘X’. Chiedendo ai propri utenti quale tipo di operazione sarebbe congrua per lasciarlo andare.

Il verdetto emerso è il seguente: a prevalere è stata l’opzione cessione per 80 milioni di euro, votata dal 35,3% dei partecipanti. Poco meno, i votanti che ritenevano fosse sufficiente una cifra da 60 milioni (32,4%), mentre il 26,5% riteneva che valesse la pena rinunciare a lui solamente per 100 milioni. Poco battuta l’ipotesi di uno scambio con Zirkzee, che sarebbe quella ideale solo per il 5,9%.