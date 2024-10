Juventus-Inter, scippo in arrivo: colpo da favola

Sia Juventus che Inter vanno a caccia di un nuovo difensore. C’è un profilo in particolare che fa gola ad entrambe ma piace anche ad una big di Premier

L’ottava giornata del campionato di Serie A è ormai alle spalle. Tra domani e giovedì scenderanno in campo le squadre italiane impegnate nelle coppe europee.

Intanto appare inevitabile iniziare anche ad analizzare alcuni temi legati al mercato che potrebbero intrecciare i destini di due delle concorrenti al titolo: Juventus e Inter. Sia i bianconeri che i nerazzurri sono stati infatti stati associati ad un possibile rinforzo in difesa, seppur per motivazioni differenti.

Decisamente più impellenti le esigenze della truppa di Thiago Motta che ha perso un pilastro fondamentale come Gleison Bremer per un brutto infortunio, che costringerà l’ex allenatore del Bologna a trovare sostituzioni alternative in attesa di poter rimettere mano al mercato.

Proprio per un centrale difensivo in particolare si prospetta un infuocato derby d’Italia. L’oggetto del desiderio di Juventus e Inter è infatti Jonathan Tah, difensore tedesco in forza al Bayer Leverkusen. Il giocatore è in scadenza di contratto e non è da escludere che i bianconeri possano tentare l’anticipo sui nerazzurri e accaparrarsi il classe 1996.

Al netto della concorrenza un ostacolo non da poco per Tah è rappresentato dalle alte richieste d’ingaggio da circa 5 milioni netti, senza contare le commissioni.

Calciomercato Juventus e Inter, su Tah aumenta la concorrenza: ci prova il Tottenham

L’agente FIFA Dino Zampacorta intervenuto a TiAmoCalciomercato nei giorni scorsi ha parlato così del possibile sostituto di Bremer: “Quello potrebbe essere un problema. Secondo me potrebbero prendere un “tappabuchi” buono per poi puntare a giugno su Tah“.

Per il centrale nato ad Amburgo però tanto la Juve quanto l’Inter potrebbero rischiare di dover fronteggiare un ulteriore problema dettato dalla concorrenza di una big di Premier League.

Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ il Tottenham avrebbe deciso di partecipare alla competizione per arrivare a Jonathan Tah. Uno scontro diretto per un calciatore forte e di esperienza che oltre alle due italiane potrebbe coinvolgere anche Real Madrid, Barcellona e Liverpool, potenzialmente interessate al colpo.

Al netto delle esigenze degli ultimi tre club citati, il Tottenham sembrerebbe disposto a lottare per la sua firma poiché l’allenatore Ange Postecoglou ha poche opzioni al centro della difesa. Questo rinforzo sarebbe fondamentale per gli Spurs, che aspirano a competere con i giganti europei nella corsa per uno dei difensori più ricercati del momento.