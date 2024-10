Doppio colpo Juve e Inter avvisata: “Un tappabuchi e affare bis Pavard” | ESCLUSIVO

Un possibile rinforzo a gennaio prima del grande colpo di giugno per la Juventus: l’annuncio in esclusiva a TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it

Dopo una sessione estiva da assoluta protagonista, la Juventus potrebbe tornare sul mercato anche a gennaio. La dirigenza, infatti, si sta già guardando intorno dopo il grave infortunio di Bremer ed i problemi fisici di Milik.

Un nuovo difensore ed il vice Vlahovic. Sono questi i due profili che potrebbero rinforzare la rosa di Thiago Motta a gennaio. Dino Zampacorta, agente FIFA ed intermediario, è intervenuto a TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, per parlare anche dei bianconeri: “Il vice Vlahovic credo che ce l’abbiano in casa ed è Milik, che dovrebbe essere pronto per gennaio. Non rompe le scatole, quando entra fa il suo, è un ragazzo serio. Trovare qualcuno di quel livello a gennaio è difficile. Altrimenti, come sempre, si andrà a pescare all’estero”. Il rinforzo di gennaio, per Zampacorta, potrebbe essere proprio Milik.

Juventus, Zampacorta: “Colpo a giugno ‘alla Pavard’: attenzione a Tah”

L’agente FIFA ha parlato così del possibile sostituto di Bremer: “Quello potrebbe essere un problema. Secondo me potrebbero prendere un “tappabuchi” buono per poi puntare a giugno su Tah“.

“Insomma la stessa operazione che ha fatto l’Inter con Pavard, il cui sbarco a Milano fu anticipato pagando un prezzo importante al Bayern Monaco. Se la Juve vuole essere al livello dell’Inter deve fare così”, ha concluso l’intermediario di calciomercato. Il difensore del Bayer Leverkusen è in scadenza di contratto nel 2025. Nella prossima estate il club bianconero potrebbe così anticipare il colpo per la difesa. Da affiancare magari proprio al rientrante Bremer.