Juve-Lazio non è ancora finita: “Bianconeri più danneggiati dal Var” | ESCLUSIVO

L’ottava giornata del campionato si chiuderà stasera, ma le polemiche arbitrali non accennano a placarsi: c’entra anche Juve-Lazio

Polemiche infinite nell’ottava giornata del campionato di Serie A, tanti gli episodi arbitrali finiti nel mirino di tifosi e addetti ai lavori. In particolare, si è molto parlato delle decisioni dell’arbitro Juan Luca Sacchi durante la gara del sabato sera tra la Juventus e la Lazio.

In primis, l’espulsione del centrale biancoceleste Alessio Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Pierre Kalulu. Rosso sacrosanto, arrivato con l’aiuto del Var e squadra di Marco Baroni in dieci uomini per gran parte della partita. Sul finale, col risultato ancora fermo sullo 0-0, feroci proteste dei calciatori laziali per un pungo, poi rivelatosi un colpo di avambraccio, di Douglas Luiz su Patric. In questo caso, nessuna decisione è stata presa e la partita è continuata. Alla fine, l’ha decisa l’autogol di Mario Gila su cross di Juan Cabal a pochissimi minuti dal fischio finale.

Poi è stato il turno del rigore assegnato al Napoli contro l’Empoli per un fallo su Matteo Politano, realizzato da Kvicha Kvaratskhelia e decisivo ai fini del risultato finale e dei tre punti conquistati dalla squadra di Antonio Conte, capolista della Serie A. Infine, nel match di domenica sera, mancata espulsione di Bryan Cristante, per un tocco al limite dell’area di rigore su Marcus Thuram: in questo caso, non c’è stato nessun fischio dell’arbitro Massa e la partita è proseguita. Dunque, un weekend decisamente complicato per la classe arbitrale italiana.

“Juve squadra più danneggiata in epoca Var”: il parere di Cordella

Su tutte queste questioni è intervenuto, durante ‘Ti amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, il direttore sportivo Fabio Cordella: “Col Var ci saranno sempre polemiche. Si è un po’ snaturato quello che era il calcio. O si utilizza al 100%, altrimenti non ne vedo l’utilità. La classe arbitrale non è granché. La Juve, da quando esiste il Var, credo sia la squadra più danneggiata in assoluto, se analizziamo tutti gli episodi. Ci sono tante divergenze col Var, speriamo lo rettifichino e prenda a funzionare come deve”.

Cordella si è, poi, espresso su Dusan Vlahovic, sempre nel mirino della critica: “Non è un problema per la Juve, è un po’ isolato lì davanti. Bisogna analizzare tanti aspetti. Se avesse concretizzato tutte le opportunità avute fino ad oggi, staremmo parlando d’altro. Gli gira sempre tutto storto e i gol li ha sempre fatti. Ha bisogno di aiuto, di un supporto, qualcuno che gli giochi più vicino. E ha bisogno di rifiatare, anche a gara in corso, ma oltre a lui la Juve non ha nessuno”.