DIRETTA Serie A, Verona-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la lunghissima ottava giornata del campionato di Serie A con il ‘monday night’ in chiave salvezza tra Verona e Monza

Dopo tutte le gare disputate tra sabato e domenica, l’ottava giornata del campionato di Serie A vede la sua chiusura con la partita del lunedì sera tra il Verona e il Monza, dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere.

I padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Zanetti, arrivano a questo importante appuntamento dopo aver ritrovato la vittoria, tre sconfitte consecutive nei turni precedenti, contro un’altra diretta concorrente per la salvezza come il Venezia di Eusebio Di Francesco, nel più classico dei derby veneti. Decisivo l’autorete del portiere lagunare Joronen, dopo l’iniziale vantaggio siglato dall’ex interista Oristanio e il gol del pari realizzato da Tengstedt, terzo sigillo in sette partite per il 24enne attaccante danese. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta, campione del Mondo 2006 con l’Italia di Marcello Lippi, sono reduci dall’importante punto conquistato tra le mura amiche contro la Roma di Ivan Juric, in rimonta con la rete del solito Dany Mota Carvalho. Unica squadra in Serie A a non aver ancora conquistato la vittoria, i lombardi vanno a caccia del colpaccio in casa dei gialloblu. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-MONZA

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino 11, Roma e Empoli 10; Verona*, Bologna, Como e Cagliari 9, Parma 7, Genoa 6, Lecce 5, Monza* e Venezia 4

* una partita in meno

ARBITRO: Federico Dionisi (Sez. L’Aquila)