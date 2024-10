“Schifati da questa dirigenza”, prosegue la protesta dei tifosi della Roma

Dura protesta dei tifosi della Roma: ancora un messaggio diretto alla società giallorossa

Roma-Inter è iniziata in un’atmosfera surreale: stadio in silenzio e duro messaggio rivolto alla dirigenza.

Prosegue la contestazione dei tifosi della Roma nei confronti di proprietà e dirigenza. Una frattura nata dopo la decisione del club di esonerare Daniele De Rossi, poi sostituto da Ivan Juric, e già in occasione delle prime successive partite interne i tifosi della Curva Sud avevano esternato il loro malcontento lasciando gli spalti vuoti ed esponendo striscioni di contestazione nei confronti della proprietà.

Anche in occasione della partita con l’Inter, posticipo domenicale e big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, i tifosi della Roma hanno mandato un chiaro messaggio alla proprietà e alla dirigenza, confermando il loro malcontento per la decisione di esonerare Daniele De Rossi, silurato ufficialmente dal club lo scorso 18 settembre, dopo le prime quattro partite di campionato e poi sostituito da Ivan Juric.

Roma, duro messaggio e protesta contro la società

In occasione dell’attesissima partita con l’Inter di Simone Inzaghi, i tifosi della Curva Sud hanno disertato per i primi quindici minuti di gioco, lasciando lo stadio Olimpico in una atmosfera surreale.

“Quindici minuti di assenza, perché siamo schifati da questa dirigenza” hanno scritto su uno striscione i componenti della Curva Sud, entrati puntualmente al quarto d’ora di gioco tra gli applausi. La protesta degli ultras, però, non si è esaurita al quindicesimo minuto di gioco: una volta all’interno, infatti, in Curva Sud è stato esposto un lungo striscione, anche questo indirizzato ai Friedkin, proprietari del club al centro della contestazione della tifoseria giallorossa che ormai va avanti da settimane.

“Friedkin: la vostra assenza è talmente palese… che a parlare ci avete mandato un francese” recita lo striscione firmato Curva Sud, con un chiarissimo riferimento alle recenti dichiarazioni del direttore sportivo Florent Ghisolfi, mentre si attendono risposte da parte della proprietà in merito alle recenti decisioni del club e anche relative ai piani per il futuro della compagine capitolina dopo un’estate di potenziale rilancio tra mercato e ambizioni.