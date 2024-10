Roma-Inter, all’Olimpico c’è Strootman: “Ritiro? Ringrazio il fisioterapista”. E quanti altri vip | VIDEO

All’Olimpico Kevin Strootman, fresco di ritiro appena annunciato ieri: “Sono serenissimo, il fisioterapista mi ha allungato la carriera di 10 anni”

Roma-Inter è la partita di cartello che chiude questa domenica di campionato. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre, con una posta in palio di grande valore per la classifica e il morale. E come ogni big match che si rispetti, anche sugli spalti c’è la solita parata di stelle e vip. La presenza speciale di questa sera, però, è Kevin Strootman che appena ieri ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

Intercettato dai nostri microfoni, l’ex centrocampista giallorosso ha parlato così: “Ora ho più tempo per venire a vedere una partita. Come mi sento? Non lo so, è appena successo, ma sono molto sereno”. Davanti a lui il fisioterapista storico di Strootman, che lo va ad abbracciare e quasi ce lo ‘presenta’: “Colpa sua se ho smesso? No, è lui che mi ha allungato la carriera di dieci anni”. Rimpianto, fascino, legame, questo è l’olandese per i colori romanisti. L’infortunio gravissimo che ha poi dato il via a una carriera che per larghi tratti è stata un calvario ancora costituisce un cruccio per tanti tifosi che avevano intravisto per qualche mese un giocatore incredibile che poteva diventare uno dei più forti giocatori al mondo. È andata diversamente. All’Olimpico, come detto, anche tanti vip della tv e personaggi della politica, come il sindaco Gualtieri, e ancora Paolo Bonolis, Blanco, Luca Zingaretti, Francesca Fagnani, ex giocatori come Alessio Cerci e Aleandro Rosi, oltre al sempre presente Zibi Boniek.