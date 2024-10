Scaricato Barella, il prescelto arriva dalla Roma

Roma-Inter anche sul calciomercato: per Barella è già arrivato l’addio, il prescelto arriva proprio dai giallorossi

In campo e sul mercato è sempre Roma-Inter. Le strade di giallorossi e nerazzurri sono destinate ad incrociarsi non soltanto sul terreno di gioco, dove questa sera Juric e Inzaghi proveranno a portare a casa tre punti importanti.

Importante è anche quel che potrebbe succedere prima a gennaio e poi a giugno, quando sarà possibile fare acquisti e cessioni. Barella tra i nerazzurri è uno degli uomini più corteggiati, con la Premier League che non lo perde d’occhio. Per cederlo Marotta non si accontenta di un’offerta normale e vorrebbe la classica proposta indecente per farlo partire.

Questo potrebbe spingere una delle pretendenti a guardare verso altri obiettivi: in particolare il Liverpool potrebbe affondare il colpo su un altro centrocampista italiano e gli occhi della formazione inglese sono caduti proprio su un calciatore della Roma.

Calciomercato Roma, il Liverpool molla Barella e punta Pisilli

È Niccolò Pisilli il nuovo obiettivo del Liverpool stando a quanto riferisce ‘tbrfootball.com’: il giovanissimo centrocampista della Roma, appena 20 anni, è finito nei radar della dirigenza dei ‘Reds’ che sta pensando a lui già per il mercato di gennaio.

A rendere il suo profilo ancora più appetibile il fatto che il contratto con il club capitolino scadrà soltanto tra un anno e mezzo (a giugno 2026). Pisilli per età, caratteristiche e prezzo potrebbe quindi essere un vero affare per il Liverpool che lo sta monitorando attentamente prima di decidere se far partire o meno l’assalto.

Ma il suo nome non è soltanto finito sul taccuino dei dirigenti Reds. Sulle sue tracce si stanno muovendo, infatti, numerose squadre della Premier League. Dal Chelsea al Tottenham, passando per il Bournemouth, tutte hanno puntato gli occhi sul talento giallorosso che Spalletti ha convocato anche in Nazionale. Bisognerà vedere se già a gennaio ci sarà qualche inglese che presenterà un’offerta alla Roma o se aspetteranno giugno, consapevoli che i capitolini non lasceranno partire il 20enne così facilmente.