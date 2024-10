Partite rinviate per maltempo: è arrivato il comunicato UFFICIALE

Diverse partite nel weekend del calcio italiano sono state rinviate per maltempo: è arrivato anche il comunicato ufficiale per scandire gli appuntamenti

Dopo la pausa per le nazionali, c’era grande attesa per capire come sarebbe ripartita la Serie A e quali sarebbero state le gerarchie tra le prime della classe. Gli occhi, però, non sono puntate solo sulle big del massimo campionato italiano, ma anche sulle categorie minori, che comunque convogliano migliaia di appassionati ogni settimana, pronti a sostenere la squadra del proprio territorio.

Di certo, la delusione non è mancata per com’è andata proprio in quelle categorie. A partire da venerdì, l’Italia è stata avvolta nella morsa del maltempo, che non ha condizionato solo le condizioni degli impianti sportivi, ma la vita di molti cittadini. Certo, dopo ore di pioggia e disagi, sono arrivate decisioni pesanti e purtroppo inevitabili, che hanno portato al rinvio di diverse partite, che dovranno essere recuperate.

Prima categoria, partite e gironi rinviati per maltempo: il punto

Nella giornata di ieri, il CRER ha pubblicato un primo comunicato per fare il punto su quali partite fossero state rinviate, poi ne ha emesso anche un secondo per aggiornare direttamente l’elenco dei match che non si sono svolti proprio a causa del maltempo.

Alla fine, dopo l’ultimo aggiornamento delle ore 20.00, e come emerge anche dal comunicato ufficiale, sono state sospese tutte le partite dei gironi A, B, C, D, E e F di Prima categoria, ma anche l’Eccellenza e il campionato di Promozione femminile.

I disagi non si fermano qui, dato che sono stati fermati, e quindi rinviati, anche i campionati giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 Pro, Under 13 Pro. A quanto pare, l’unico campionato a salvarsi è stato quello degli Allievi U17 Êlite. Di sicuro, non sono questi i danni peggiori causati dal maltempo, ma ora la federazione dovrà adoperarsi per ristabilire i calendari e trovare una data per tutte le partite. Non proprio il weekend migliore del campionato, insomma, con la speranza che la Serie A non deluda le aspettative.