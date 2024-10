Ferguson stupisce tutti: la mossa dopo l’addio definitivo allo United

Alex Ferguson è riuscito ancora una volta a stupire tutti dopo il licenziamento al Manchester United: cosa è successo nelle ultime ore

Il Manchester United non è esattamente nel momento migliore della sua storia e lo si evince dalla classifica di Premier League, in cui i Red Devils sono ancora lontani dalla vetta della classifica dopo un inizio decisamente negativo. Nonostante i tanti soldi spesi per diversi acquisti, la big resta in difficoltà e il progetto di Erik ten Hag non riesce proprio a decollare.

Si parla ormai da giorni di un possibile addio all’allenatore olandese e l’inizio di un nuovo ciclo, anche dopo la vittoria contro il Brentford nell’ultimo turno, che non ha eliminato tutti i problemi della squadra. In tutto ciò, l’ambiente è stato ulteriormente scosso dall’addio di Alex Ferguson, o meglio dal licenziamento dello storico allenatore, un simbolo per il club rosso di Manchester.

Il leggendario tecnico, che si è seduto per 17 anni su quella panchina conquistando 28 trofei, aveva un contratto come ambasciatore che gli fruttava ben 2,6 milioni di euro l’anno, ma il gruppo INEOS a capo del club, sotto la guida di Jim Ratcliffe che ha rilevato il 27% delle azioni dello United nel dicembre 2023, ha deciso di licenziarlo durante la pausa per le nazionali. La risposta silenziosa di Ferguson è arrivata immediatamente.

La reazione di Ferguson dopo il licenziamento da parte dello United

Un Sir Alex Ferguson sorridente sembra già non pensare più al suo Manchester United. Nella giornata di ieri, infatti, è stato immortalato tra il pubblico del Celtic Park di Glasgow, dove si era recato per assistere alla partita della Premier scozzese proprio tra il Celtic e l’Aberdeen.

Le due squadre si stanno giocando dall’inizio della stagione la vetta della classifica in campionato. La partita è finita 2-2 e ha riservato diverse emozioni, dato che i padroni di casa erano avanti con il risultato di due a zero all’intervallo. Il pareggio ha permesso a Celtic e Aberdeen di restano entrambe in vetta alla graduatoria con 22 punti in otto partite, quindi fino a ieri avevano solo vinto. Ricordiamo che Ferguson ha allenato l’Aberdeen dal 1978 al 1986.