DIRETTA Serie A, Cagliari-Torino: formazioni UFFICIALI LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Nicola e il Torino di Vanoli in tempo reale

Il Cagliari e il Torino si affrontano in Sardegna in una gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Aureliano della sezione di Bologna.

Da una parte i granata di Paolo Vanoli – privi dello squalificato Maripan – vogliono tornare al successo dopo le due sconfitte di fila (entrambe con il punteggio di 3-2, ndr) subite contro la Lazio e l’Inter prima della sosta per le Nazionali. Lo scopo è quello di fare bottino pieno per rilanciare le proprie ambizioni di qualificazioni alle prossime coppe europee. Dall’altra parte i rossoblu di Davide Nicola, dopo un avvio molto deludente, puntano a dare seguito agli ultimi risultati positivi che li hanno visti battere in trasferta il Parma e pareggiare a Torino contro la Juve per mettere in cascina punti preziosi per la salvezza. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. Lo scorso gennaio, su questo stesso campo, i piemontesi si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Zapata e Ricci, mentre per i sardi andò a segno Viola. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Unipol Domus’ tra Cagliari e Torino live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cagliari-Torino

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Viola; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Adams. All. Vanoli

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Juventus 16, Inter* e Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino* 11, Roma* e Empoli 10, Verona*, Bologna e Como 9, Parma 7, Cagliari* e Genoa 6, Lecce 5, Monza* e Venezia 4

* una partita in meno