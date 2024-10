Caos diritti tv: l’annuncio dalla Francia ribalta il calcio

Il problema dei calendari e dei diritti tv continua a essere un capitolo parecchio importante nel mondo del calcio: l’ultimo annuncio dalla Francia

Le partite del weekend stanno regalando grandi emozioni in tutt’Europa, a partire dall’Italia. Il calendario dopo la pausa per le nazionali ha subito proposto due big match seguiti in tutto il mondo come Juventus-Lazio e Roma-Inter, che andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico.

Di sicuro, si tratta di partite che attirano l’attenzione di un grandissimo numero di tifosi, pronti ad assistere alla gesta dei loro beniamini direttamente allo stadio o a casa. Sappiamo, però, che non è così facile ormai non perdersi neanche un appuntamento sportivo, anche a causa dei diritti televisivi.

Nelle passate stagioni se n’è parlato davvero tanto in Italia con l’arrivo di Dazn e un calcio spezzatino, sempre più congestionato e con un calendario molto fitto, che mette a dura prova non solo le tasche degli appassionati, ma anche la salute dei calciatori. L’ultimo annuncio dalla Francia fa capire che anche lì le cose non stanno andando proprio per il meglio.

Dall’Italia alla Francia: il problema dei diritti tv nel calcio

Dopo il caos della scorsa estate e la ripartizione dei diritti tv che ha creato non pochi problemi nel Paese transalpino, rallentando anche il calciomercato di molte squadre, che hanno temuto per la ripartizione degli incassi.

Ora ‘L’Equipe’ ha pubblicato un report in cui ha messo in evidenza i veri numeri del calcio francese dopo il nuovo accordo e non sono per nulla esaltanti. Infatti, i grandi media del calcio hanno detto senza mezzi termini che il pubblico è in sofferenza, si patisce l’inflazione e il numero delle gare, con abbonamenti sempre più salati per seguirle tutte.

Per la nazionale francese, ad esempio, ci sono stati meno di 4 milioni di telespettatori, che vanno confrontati con la media di 5 milioni nell’ultima Nations League. Un tempo il successo mediatico del calcio era quasi scontato, ora non è più così e la sua popolarità pare sempre più in discesa. E non solo in Francia.