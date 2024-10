Affare del Milan in Bundesliga: si chiude a prezzo di saldo

Il Milan va a caccia di un nuovo colpo in Bundesliga che potrebbe aiutare non poco Paulo Fonseca: l’affare si può chiudere a prezzo di saldo

L’inizio di stagione del Milan, fino a questo momento, è stato composto da diversi alti e bassi. Dopo un avvio piuttosto complicato, il Diavolo ha reagito alla grande nel derby contro l’Inter, interrompendo una maledizione che durava da tempo nella stracittadina meneghina.

Alcuni problemi, in ogni caso, restano da risolvere, dato che i rossoneri anche contro l’Udinese hanno mostrato alcune incertezze nelle varie fasi di gioco e hanno rischiato di pareggiare in un match da vincere a tutti i costi per smuovere la classifica. Proprio la partita contro i friulani ha messo in evidenza come il reparto in cui intervenire con maggiore urgenza resta il centrocampo.

La scorsa estate, il club lombardo ha messo a segno un acquisto importante con l’arrivo di Fofana, non a caso uno dei migliori in campo proprio contro i bianconeri. Moncada e Furlani, però, hanno tentato di portare a termine anche l’arrivo di un altro calciatore nel reparto e hanno cercato Koné, poi finito in extremis alla Roma. La storia potrebbe ripetersi la prossima estate, ma con un profilo un po’ diverso.

Aleix Garcia proposto al Milan: come stanno le cose

L’espulsione di Reijnders ha messo in grande difficoltà la squadra nella partita di ieri. Non ci sono dubbi sulle qualità della mezzala olandese, ma è necessario anche avere dei ricambi all’altezza per cercare di affrontare al meglio tutti gli impegni in stagione.

E potrebbe aprirsi un’occasione parecchio interessante in Bundesliga, lì dove gioca Aleix Garcia, un centrocampista di 27 anni e di nazionalità spagnola che è stato molto importante anche Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, proprio una delle recenti avversarie del Milan in Champions League.

Il calciatore, però, in questa stagione non sta avendo molto spazio, anzi ha giocato solo il 29 per cento delle partite da titolare in campionato. Per questo, gli intermediari potrebbe tentare di proporlo a diverse big europee e tra queste c’è anche il Milan. La dirigenza vorrebbe profili un po’ più giovani, ma potrebbe valutarlo visto che il prezzo è in discesa: tra pochi mesi potrebbero bastare anche 15 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.