100 anni di Corriere dello Sport: un secolo di una grande storia italiana

Il Corriere dello Sport compie 100 anni quest’oggi: un grande traguardo per uno dei quotidiani sportivi italiani più iconici

Oggi, 20 ottobre 2024, è una di quelle date da consegnare agli annali del racconto sportivo. Non tanto e non solo per l’attualità che ci parla del campionato di calcio, di un Jannik Sinner sempre più numero uno del tennis, del Mondiale di Formula 1 e Moto GP e di tanto altro. Ma per quello che la giornata odierna rappresenta, in quanto 100esimo compleanno del Corriere dello Sport, una delle testate sportive principali del nostro Paese, che ha accompagnato il racconto di tante vicende leggendarie e la Storia d’Italia, quella con la S maiuscola.

Era il 20 ottobre 1924 quando il giornale vedeva la luce, nato da un gruppo di grandi appassionati di sport. Capofila l’ex calciatore Alberto Masprone, tra i volti principali del progetto anche il ‘Drake’, Enzo Ferrari, allora ‘solo’ pilota automobilistico. Che avrebbe scritto poi la storia delle corse e non solo con il suo marchio, una tra le tante storie di successo nello sport italiano che hanno riempito gli ultimi 100 anni e che sono state immortalate da articoli, colonne, prime pagine da tramandare ai posteri nella memoria collettiva.

Da allora, di tempo ne è passato. Quello che nasceva all’epoca come un tri settimanale (usciva il lunedì, il mercoledì e il sabato), dalle 4 alle 8 pagine, oggi, e da tempo, è un quotidiano di riferimento nelle edicole, in formato tabloid e giorno dopo giorno ricco di approfondimenti su tutte le vicende sportive nazionali e internazionali. E che ci ha accompagnato, oggi come allora, all’interno di avvenimenti capaci di entusiasmare il pubblico. Tutto immortalato in un docu-film, che sarà visibile sul piccolo e sul grande schermo, proiettato ieri in anteprima al Teatro Olimpico di Roma e dal titolo “Eroici! 100 anni di passione e di racconti di sport“, mutuato da quello di una storica prima pagina, quella dedicata alla vittoria della Nazionale al Mondiale di calcio del 1982 e che rappresentò il record di vendite di copie del giornale (1.699.966 copie). Primato che sarebbe stato ripetuto poi nel 2006 con oltre 2 milioni di vendite.

Alla presenza di personaggi influenti del mondo della politica, dello sport e della vita pubblica italiana, sono state proiettate sullo schermo le immagini dei trionfi della Nazionale, quelle dei nostri medagliati olimpici, Valentino Rossi, Adriano Panatta, Alberto Tomba, Michael Schumacher, Marco Pantani, Federica Pellegrini, molti altri ancora. Tutte figure che fanno parte della vita di tutti. Come ne fanno parte le firme storiche che si sono susseguite nella storia del Corriere e l’hanno resa ciò che è. Antonio Ghirelli, Sergio Neri, Giorgio Tosatti, Italo Cucci, Mario Sconcerti, Xavier Jacobelli, Alessandro Vocalelli, Paolo De Paola, l’attuale direttore Ivan Zazzaroni, in carica dal 26 maggio 2018, e molti altri.

Come tutti i media tradizionali, il Corriere dello Sport ha assecondato l’evoluzione e la modernità degli ultimi anni, con un sito web sempre aggiornato e portale di riferimento, con contenuti multimediali all’avanguardia e una presenza importante sui social network, il tutto per fornire un’esperienza sempre di alta qualità ai lettori, cartacei e web. Una platea sempre numerosa, quella che accompagna il Corriere, che a propria volta vuole continuare a essere un pilastro nel racconto di vicende ed emozioni sportive che fanno da sfondo a quelle delle nostre vite di tutti i giorni.