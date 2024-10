Scatta l’allarme, tutta la rosa si libera a zero: tifosi furiosi

Le cose non stanno andando proprio bene per la squadra della serie cadetta: tutta la rosa può liberarsi a parametro zero

La prima parte di stagione sta già emettendo le sue sentenze e per diversi club non sono proprio positive, in Italia e non solo. Tra questi si può annoverare anche una società che di sicuro non sta volando sul campo, ma anche dal punto di vista societario e di gestione delle risorse.

Stiamo parlando del Racing Ferrol, un club che milita in Segunda Division spagnola e che dovrà risolvere diversi problemi nelle prossime settimane. Iniziamo dai risultati conseguiti in questa stagione, dato è ventesima in classifica, quindi al terz’ultimo posto con soli nove punti totalizzati in nove partite.

Non solo, perché parliamo del peggior attacco del torneo con sei gol realizzati e la seconda peggior differenza reti con -5. Insomma, bisognerà dare di sicuro una sterzata al campionato per uscire dal terzetto di coda, ma soprattutto risolvere la situazione contrattuale dei calciatori, che già da ora impensierisce non poco la dirigenza.

Spagna, tutta la rosa del Racing Ferrol in scadenza di contratto

Il ‘Mundo Deportivo’ ha sottolineato come praticamente tutta la rosa della squadra sia in scadenza di contratto a giugno 2025. La squadra galiziana ha portato a termine ben quindici acquisti la scorsa estate, ma tutti a titolo gratuito. Bebe, Manu Vallejo e Luis Perea sono calciatori importanti e pronti a dare il loro contributo, ma è difficile farlo in un contesto così instabile, dove sono rimasti in rosa solo undici giocatori presenti la scorsa stagione.

Il club ha deciso di siglare solo contratti di un anno, per cui tutti i calciatori già da gennaio potrebbero prendere accordi con un nuovo club. L’ipotesi è catastrofica, ma molto vicina alla realtà, dato che anche nella scorsa stagione giocatori del calibro di Jon García, Héber Pena, Jesús Bernal e Ander Cantero erano in scadenza e alla fine hanno trovato una nuova destinazione a parametro zero.

Insomma, i tifosi non possono per nulla essere felici di quanto sta accadendo e la sensazione è che le cose non cambieranno molto presto.