Roma, Pallotta si prende la sua rivincita: “Io meglio di Friedkin”

In casa Roma si torna a parlare di James Pallotta: l’ex patron ‘rimpianto’ da parte della tifoseria giallorossa

Sono passati poco più di quattro anni da quando James Pallotta ha ceduto la Roma a Dan Friedkin. Ora l’imprenditore statunitense torna a parlare della sua esperienza a capo del club giallorosso.

La parentesi giallorossa di James Pallotta è stata tutt’altro che semplice. L’imprenditore statunitense, che nel 2012 fu nominato nuovo presidente della Roma prendendo il posto di Thomas DiBenedetto diventando il ventitreesimo presidente nella storia del club giallorosso, ha lasciato la società capitolino nell’agosto del 2020, cedendo le quote a Dan Friedkin.

La tifoseria giallorossa non ha lesinato critiche nei confronti del suo operato, in particolar modo per la totale assenza di vittorie di titoli sotto la sua gestione, scandita anche dagli addii di due bandiere del club come Francesco Totti e Daniele De Rossi, oltre alla cessione di diversi giocatori di spicco e particolarmente amati dalla tifoseria.

Roma, Pallotta rimpianto dai tifosi: parla l’ex presidente

Raggiunto da alcuni amici e confidenti, l’ex presidente della Roma ha esternato qualche concetto, raccolto dalla redazione di Cityrumors.it.

In merito alla contestazione ai Friedkin ha esclamato “succede”, rispondendo anche a chi ora lo rimpiange nel confronto con gli attuali proprietari: “Non sono tanto io a dirlo, quanto i numeri e punti che facevano ogni anno, basta vedere quelli, non c’è da aggiungere altro”. Inoltre, sotto la sua gestione, la Roma si è quasi sempre garantita la partecipazione alla Champions League: “È un dato vero, basta solo guardare i punti che facevamo“.

Insomma, “i numeri dicono altro” rispetto a coloro i quali hanno giudicato negativamente la sua gestione, finita nell’estate del 2020 con il passaggio delle quote a Dan Friedkin, ora finito nel mirino dei tifosi giallorossi soprattutto dopo l’esonero di Daniele De Rossi e un inizio di stagione dai risultati altalenanti.

In attesa di affrontare l’Inter, infatti, la formazione giallorossa occupa il nono posto in classifica ed è dunque fuori dalla zona Europa, con appena dieci punti conquistati, frutto di quattro pareggi, una sconfitta e solo due vittorie.