La cura Fonseca e l’intreccio con il Milan: affari per 270 milioni

La cura Fonseca si fa sentire e porta grandi benefici economici al club: lo stesso potrebbe avere un riflesso anche sul Milan

Il calcio moderno non è fatto più da mecenati in grado di sostenere spese economiche enormi, pur andando in rosso. Serve grande oculatezza, attenzione al bilancio, aumentare il fatturato, principi che in partenza vanno contro al senso puramente sportivo del gioco più bello e più seguito al mondo e alla passione, ma che ormai sono imprescindibili.

Lo sanno bene le big di Serie A che, di fatto, sono tutte orientate su questa linea, a partire dai campioni d’Italia dell’Inter, che devono comunque rispettare i principi di bilancio di Oaktree, ma che vale anche per i cugini del Milan. E proprio i tifosi rossoneri più attenti potrebbero essere molto felici di una notizia che è arrivata nelle ultime ore, ma che non li riguarda direttamente.

Se ne parla parecchio in Francia e, infatti, è stata pubblicata anche dall’autorevole ‘L’Equipe’ che ha sottolineato anche dei dati piuttosto importanti.

La strategia del Lille dà i suoi frutti: saldati tutti i debiti

La situazione finanziaria del Lille non era così florida fino a qualche anno fa, anzi non era per nulla stabile, tanto che, come riporta il quotidiano francese, i debiti erano arrivati a un picco di 270 milioni di euro nella stagione 2020/21.

Poi, la società ha deciso di attuare una politica diversa, che ha portato a completare ben tre annate in saldo positivo e ad annullare di fatto ogni tipo di carico pendente. Ciò è successo anche grazie a Fonseca che ha allenato proprio al Lille dal 2022 al 2024 e che ha reso possibile la valorizzazione dei talenti e l’attenzione alle spese economiche, senza incidere più di tanto sui risultati finali.

Probabilmente, anche questo è un fattore che la dirigenza del Milan ha valutato prima di siglare l’arrivo dell’allenatore in questa stagione. E vedremo se, alla lunga, porterà questa politica anche a Milano e se riuscirà a mantenere la panchina, a dispetto di quanto si dice da settimane.