“Juventus, tre colpi a gennaio”: Giuntoli non ha scampo | ESCLUSIVO

Le prospettive della Juventus sul mercato e nel prosieguo della stagione: le mosse di gennaio necessarie secondo Romeo Agresti a ‘Juve Zone’

Nuovo ciclo di partite molto importanti per la Juventus, chiamata a dare il massimo per tenere l’andatura sia in campionato che in Europa. Le aspettative per i bianconeri di Thiago Motta crescono, si va alla ricerca di risultati e prestazioni, ma con le difficoltà del momento dovute alle tante assenze. E che naturalmente avranno il loro peso nel definire le strategie di mercato.

Ne abbiamo parlato con il giornalista Romeo Agresti, che ha raccontato, durante JUVE ZONE, la trasmissione di Calciomercato.it in onda tutte le settimane su Youtube: “Al centro dell’attacco manca un giocatore, devi trovarlo con le caratteristiche giuste e che non sia così impattante a livello di pedigree come lo stesso Vlahovic: il big dell’attacco è lui e serve quindi qualcuno che giochi all’occorrenza. A livello teorico Milik sarebbe perfetto, però a livello pratico per questa stagione non ci farei grande affidamento. Ha già subito due interventi chirurgici al ginocchio e poi ha uno storico preoccupante a livello di infortuni. Inoltre non sappiamo quando e come rientrerà, forse non lo sa neanche la stessa Juventus. Ma il primo innesto che personalmente farei è l’esterno d’attacco perché, per come giochi ora, sei corto in quel ruolo. Anche perché il livello di Mbangula non è come quello degli altri. Quindi a livello assoluto mancano tre giocatori: un difensore che sostituisca Bremer, un vice Vlahovic e appunto l’esterno offensivo. Per me ne arriveranno due, ovvero il difensore e il vice Vlahovic. Però l’attaccante devi prenderlo subito e non aspettare come successo lo scorso gennaio, anche perché Vlahovic è un giocatore che ha avuto i suoi infortuni e ha avuto la pubalgia, quindi difficilmente ti può garantire 50 partite. La situazione non è semplice, la Juve è un po’ corta davanti e anche sulla fascia destra difensiva con lo spostamento di Kalulu in mezzo: Savona dovrà giocarne tante. In difesa arriverà un centrale puro, un prestito, la Juventus non è nelle condizioni di fare un investimento corposo a livello economico, non solo in quel reparto ma in generale. Anche perché il grande obiettivo si chiama pareggio di bilancio nella stagione 2026/2027. Devi essere bravo a trovare una situazione alla Kalulu“.

Juventus, Agresti su Douglas Luiz: “E’ ancora molto indietro”

Con Agresti abbiamo affrontato anche altri temi, tra cui Douglas Luiz, acquisto importante della Juventus che però in questo inizio di avventura in bianconero fa fatica a emergere.

Questo il parere di Agresti sul brasiliano: “Ha un atteggiamento positivo, sta cercando di cementarsi all’interno del gruppo. Ma a livello di nozioni tattiche siamo ancora molto indietro. Ogni tanto sembra spaesato, il problema è quando la palla ce l’hanno gli avversari come dimostra l’errore madornale sul rigore contro il Cagliari. Deve acquisire questi concetti, altrimenti con Thiago Motta non giochi. Ha troppa qualità per non venire fuori, specialmente in un campionato come la Serie A, sono curioso di vedere se l’allenatore studierà qualcosa per lui”.