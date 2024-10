Juventus, Giuntoli chiude la porta a Pogba: “La rosa è al completo”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juventus-Lazio, Giuntoli ha fornito interessanti chiavi di lettura delle prossime mosse dei bianconeri

Come sempre, mai banale. Diversi i temi affrontati dal football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, che ai microfoni di DAZN ha fatto il punto della situazione sulle vicende più calde che stanno calamitando l’attenzione mediatica in casa bianconera. A cominciare dal nodo Pogba, a proposito del quale la posizione della ‘Vecchia Signora’ non è affatto cambiata.

A ribadirlo è stato lo stesso Giuntoli, che si è espresso in questi termini sulla questione: “Pogba? La nostra posizione è molto chiara. Paul è un grande calciatore ma è fermo da tanto. Sia lo scorso anno che quest’anno siamo stati costretti ad investire su altri tipi di calciatori. Allo stato attuale la rosa è al completo“. Dopo aver di fatto chiuso le porte all’ipotesi di un reintegro in rosa del centrocampista francese, Giuntoli ha continuato la sua disamina. Inevitabile la presa di posizione sul probabile acquisto di un sostituto di Bremer, out fino alla fine della stagione: “L’infortunio di Bremer può farci pensare che il mercato invernale possa darci una mano. Aspetteremo delle opportunità anche se sappiamo che il mercato di gennaio non è facile”.

Sull’impatto avuto da Thiago Motta con la nuova realtà bianconera: “Siamo molto contenti dell’inizio. Non lo neghiamo: è un momento delicato con tante assenze e con diverse partite complicate che possono darci difficoltà, siamo qui ad affrontarle”. Infine una chiosa su Douglas Luiz, titolare nel corso della sfida contro la Lazio dopo i due errori consecutivi in rapida successione contro Lipsia in Champions League e Cagliari in campionato: “Vorremmo che tutti facessero sempre bene, è chiaro che ha avuto qualche piccola difficoltà dal punto di vista fisico, ma sta rimontando nel gruppo facendo bene. Ci vuole un po’ di pazienza: sono passati solo due mesi”.