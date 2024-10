DIRETTA Serie A, Juventus-Lazio: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Primo big match dell’ottava giornata di Serie A, Juventus-Lazio verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo il doppio 0-0 contro Roma e Napoli, la Juventus affronta questa sera il terzo big match stagionale, ospitando la Lazio allo Stadium. Una sfida che mette in palio punti importanti per il vertice della classifica, visto che le due compagini sono appaiate in classifica a quota 13 punti. Praticamente impenetrabili in difesa, i bianconeri hanno subito il primo gol in campionato solamente su rigore (Marin) prima della sosta per le nazionali. Di fronte ci sarà uno degli attacchi più prolifici di questo avvio di stagione (14 gol segnati sin qui).

Alle prese con una vera e propria emergenza infortuni, Thiago Motta dovrà fare a meno dello squalificato Francisco Conceiçao e degli infortunati Bremer, McKennie, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Milik. Se la passa decisamente meglio Marco Baroni che, dopo l’allarme lanciato in nazionale, ha recuperato Mateo Guendouzi, presente nella lista dei convocati a differenza di Manuel Lazzari, infortunatosi durante la partita di due settimane fa contro l’Empoli. Calciomercato.it seguirà la sfida di Tornio in tempo reale.

Probabili formazioni Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 16, Inter e Milan* 14, Juventus 13, Lazio 13, Udinese* 13, Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10, Verona, Bologna* e Como* 9, Parma* 7, Cagliari e Genoa* 6, Lecce 5, Monza e Venezia 4.

*Una partita in più