Dalla Juve alla Lazio: il nuovo affare è già deciso

Cresce l’attesa per la sfida tra Juventus e Lazio: occhio ai possibili intrecci di mercato

Quello tra Juventus e Lazio sarà uno dei big match dell’ottava giornata di campionato dopo la sosta per le nazionali, con un occhio rivolto sempre al mercato.

Cresce l’attesa per Juventus-Lazio, big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si affrontano le squadre di Thiago Motta e Marco Baroni, tra quelle ad offrire il calcio più propositivo del campionato di massima serie e attualmente appaiate insieme a quota tredici punti nelle prime sette giornate del torneo.

Due società, quelle di Juventus e Lazio, che storicamente hanno spesso intavolato trattative di mercato: la scorsa estate, ad esempio, sono state formalizzate le cessioni in biancoceleste di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, ma nel corso degli anni diversi giocatori hanno lasciato la Juventus per trasferirsi alla Lazio e viceversa, come ad esempio Stephan Lichtsteiner, diventato nel corso degli anni un elemento importantissimo per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Juventus – Lazio, big match e intreccio di mercato: scelto l’affare

Nel nostro sondaggio quotidiano sull’account ufficiale di X di Calciomercato.it, vi abbiamo chiesto quale potenziale trasferimento tra Juventus e Lazio gioverebbe a una delle due società.

Sono quattro le potenziali operazioni di mercato immaginate sull’asse Lazio-Juventus: Castellanos e Zaccagni in bianconero o – in alternativa – Danilo e Arthur Melo in biancoceleste. Quasi il 43% dei votanti ha indicato Arthur Melo alla Lazio come potenziale operazione di mercato più vantaggiosa. Più attardato il trasferimento di Castellanos alla Juventus (32,1% di voti) mentre solo quattro punti percentuali dividono Danilo alla Lazio (14,3%) e Zaccagni alla Juventus (10,7%).

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥Stasera big match #JuveLazio: quale di queste sarebbe l’operazione di mercato migliore e più utile per le due squadre?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 19, 2024

Insomma, secondo molti tifosi, un eventuale trasferimento di Arthur Melo dalla Juventus alla Lazio rappresenterebbe una buona operazione di mercato. Il centrocampista brasiliano, arrivato in Italia nell’ambito dell’affare che portò Miralem Pjanic al Barcellona, ha faticato a imporsi in bianconero. Rientrato a Torino dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con la Vecchia Signora, ma occhio ai possibili intrecci di mercato con la Lazio, già in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.