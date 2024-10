Bufera Var dopo Juventus-Lazio: “Class action per abolirlo”

Bufera dopo Juventus-Lazio con il direttore sportivo biancoceleste Fabiani che protesta contro il VAR: ”È il male del calcio”

Furiosa la Lazio dopo la sconfitta in casa della Juventus. I biancoceleste protestano per alcune decisioni arbitrali e il direttore sportivo Fabiani si scaglia a ‘Sky’ contro il VAR.

DOUGLAS LUIZ – “Quello che il movimento del calcio chiede è l’uniformità dei giudizi. Douglas dà un pugno a Patric non vede, non interviene. Lo stesso Douglas entra con il piede a martello su Rovella, ma il Var non interviene. Interviene però sull’episodio dell’espulsione, dove l’arbitro va assolto perché ci aveva visto bene in campo. Non poteva vedere il pugno, ma il Var non è intervenuto. Questo Var a cosa serve? Se serve deve servire per tutti gli episodi, invece mi sembra che serve a senso unico, questo è un male per il calcio non per la Lazio. Di questo passo non si va da nessuna parte”.

Juventus-Lazio, Fabiani: “Uomini Var vanno fermati”

CLASS ACTION – “Facciamo una class action per abolire il Var, quest’anno sta facendo dei danni inenarrabili, non c’è uniformità. Il pugno dato è condotta violenta, quindi è da espulsione. Non si capisce perché non si sanziona una condotta violenta. Io assolvo gli arbitri. Dico: la sala Var ha minuti per valutare gli episodi, mi devono spiegare quei minuti cosa valutano. Se a Firenze vedono Tavares che sfiora la caviglia, perché oggi non valutano un pugno di Douglas Luiz? Questa situazioni Rocchi deve metterle a posto”.

VAR DA FERMARE – Questi signori che stanno al Var vanno fermati, perché non sono all’altezza di questo mestiere. Come hanno richiamato Sacchi per il fallo di Romagnoli, dovrebbero chiamare anche per il pugno di Douglas Luiz. Questi signori si prendessero due mesi di riposo”.