Quattro infortuni in un giorno: allarme totale per i match di Serie A e Champions

Arrivano brutte notizie sia per il prossimo impegno di campionato che per le successive gare, Champions compresa. Scatta l’allarme in Serie A

Non si respira propriamente la miglior aria possibile in quel di Casteldebole. Vincenzo Italiano fa infatti la conta degli infortunati per la prossima sfida del suo Bologna contro il Genoa. Una gara da non fallire per i felsinei a caccia di punti preziosi e con la voglia di arrivare col sorriso anche al successivo impegno di Champions contro l’Aston Villa.

L’ex allenatore della Fiorentina deve però fare i conti con la realtà determinata da quattro nuove defezioni per infortunio commentate anche dallo stesso Italiano proprio oggi in conferenza: “Purtroppo è così, mi dispiace perchè si parla sempre che durante le soste si può lavorare bene, poi quando arrivano i nazionali tornano con qualche minuto nelle gambe, però a questo giro perdiamo Aebischer, Ndoye, Iling e Erlic, Lucumi è tornato oggi e ha lavorato a parte. Lavoriamo una partita alla volta, ci faremo trovare pronti, ma sono molto dispiaciuto per questa situazione con i rientri dei nazionali, avremo tanti impegni nei prossimi 20, non mi fa piacere”.

Bologna, scatta l’allarme infortuni: guai in vista tra campionato e Champions

Tanto dispiacere quindi in casa Bologna per i recenti infortuni che inevitabilmente andranno a condizionare le scelte dell’allenatore ex Fiorentina, il quale teme anche per la partita contro l’Aston Villa, valida per la terza giornata di Champions League.

Nel comunicato odierno diramato dalla società felsinea si legge chiaramente che per la partita contro il Genoa di domani: “Non sono a disposizione Martin Erlic (lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, tempi di recupero 3-4 settimane), Michel Aebischer (tendinopatia dell’adduttore sinistro, sarà rivalutato la prossima settimana), Dan Ndoye (lieve affaticamento, svolgerà allenamento a Casteldebole), Samuel Iling-Junior (lieve stiramento del collaterale mediale del ginocchio sinistro, svolgerà terapie e allenamento a Casteldebole e sarà rivalutato lunedì)”.

Un poker di ko che ridisegna il Bologna e tiene in ansia Italiano, il quale ha però diramato anche l’elenco dei convocati:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Odgaard, Orsolini.