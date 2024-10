La Serie A riparte con il doppio esonero: indizio inequivocabile

Il campionato di Serie A torna dopo la pausa per le Nazionali: doppio possibile esonero, l’indizio è inequivocabile

Rieccola la Serie A. Torna il campionato e lo fa con il botto: sabato sera toccherà scendere in campo a Juventus e Lazio nel primo big match dell’ottava giornata. Una giornata che domenica sera vedrà un altro scontro al vertice, quello tra la Roma e l’Inter.

Il turno sarà però aperto dalla sfida tra Como e Parma, mentre alle 18 toccherà a Bologna-Genoa. Calendario ricco con la posta in palio che inizia ad alzarsi e gli allenatori che devono fare punti per tenersi stretta la panchina. Il weekend che inizierà sabato pomeriggio presenta già i caratteri del dentro o fuori per almeno due allenatori di Serie A: una sconfitta potrebbe aprire a soluzioni drastica da parte delle società che capiscono che è arrivato il momento di dare una svolta alla propria stagione.

I bookmaker almeno vedono due tecnici che sono vicini all’esonero con le quote dell’addio sempre più basse.

Serie A, il doppio esonero prende quota

Situazioni diverse, ma rischio più o meno uguale per Eusebio Di Francesco e Alberto Gilardino. Venezia e Genoa stanno affrontando un momento di grande difficoltà in questo inizio di stagione e la posizione dei due allenatori non è delle più salde.

I lagunari hanno vinto una sola partita nelle prime sette giornate e sono reduci da due sconfitte consecutive. Di Francesco è stato confermato durante la pausa, ma serve un cambio di passo per scacciare via l’incubo dell’esonero. L’ombra dell’esonero è compagna di viaggio in questi giorni anche dell’allenatore del Genoa. Gilardino dopo un’ottima partenza (4 punti nelle prime due giornate) si è praticamente fermato: appena un altro punto nelle successive cinque partite e la panchina che scricchiola pesantemente, tanto che la situazione attuale ha bloccato l’arrivo di Balotelli, richiesto proprio dall’allenatore.

Genoa-Bologna e Venezia-Atalanta diventano snodi decisivi come indicano anche i bookmakers: la quota dell’esonero di Di Francesco è la più bassa della Snai (1,33). Non molto maggiore la fiducia in Gilardino: il suo addio al Genoa è bancato appena 1,5 volte la posta.